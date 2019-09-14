HABER

Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer (46), 35 yıllık hayali olan 82 sayfalık şiir kitabını yazdı.

Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer (46), 35 yıllık hayali olan 82 sayfalık şiir kitabını yazdı. Terk ettiği liseyi 20 yıl sonra bitiren Değer, "Tozlu raflarda kalmış ruhumun bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için" dedi.
Çorlu'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yeşim Değer, çocukluk hayali olan ve "Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabını yazıp, piyasa çıkardı. Hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Değer, "Kitap yazmak, çocukluğumda yaşadığım bir hayalimdi. Hep gerçekleştirmek istediğim ancak gerçekleştiremediğim bir hayalimdi. Liseyi ikinci sınıftan terk etmiştim, aradan geçen 20 yıllar sonra okulu bitirdim. Hayalim olan kitabımı yazmaya başladım. Babam, ablam yazıyordu ben yazmak istiyordum. Ama yazmakla kalmayıp bunu hayata geçirmek istiyordum. Tozlu raflarda kalmış ruhumu bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar" dedi.
Kitabı yazmadan önce korkular yaşadığını anlatan Değer, "Çünkü kimse tarafından tanınmıyordum ve bu bir dezavantajdı. İlk kitabım nasıl olacak? Satacak mı? Yorumlar nasıl olacak? Satmasından ziyade yorumlar benim için daha önemli. Çünkü yüreklere dokunabilecek miydim. Bu çok önemliydi ve gerçekten aldığım yorumlar karşısında çok mutluyum. Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor. Yüreklere dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum şuan da. Ne kadar sattığı hiç önemli değil. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri benim yanımda, desteklerini esirgemediler. Aslında ben bu kitabı melek babam ve anneme hitap ederek yazdım. Her zaman yanımda oldular. Şu an ise roman üzerinde çalışıyorum, bitirmek üzereyim. Yapmak istediğim işimin bu olduğuna karar verdim. Bundan sonra Allah izin verirse nicelerini yazmak istiyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdiÇocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdiÇocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdiÇocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
'Ağaç tünel' ilgi çekiyor'Ağaç tünel' ilgi çekiyor
Havuz keyfi, ameliyat masasında bittiHavuz keyfi, ameliyat masasında bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Son dakika! İstanbul merkezli 49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 223 astsubay için gözaltı kararı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

Dayı-yeğen arasındaki küfür tartışması kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.