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Çocukluk hayalini 35 yıl sonra gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer (46), 35 yıllık hayali olan 82 sayfalık şiir kitabını yazdı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ev kadını Yeşim Değer (46), 35 yıllık hayali olan 82 sayfalık şiir kitabını yazdı. Terk ettiği liseyi 20 yıl sonra bitiren Değer, "Tozlu raflarda kalmış ruhumun bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için" dedi.

Çorlu'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Yeşim Değer, çocukluk hayali olan ve "Her şeye dair ne varsa içinde' adını verdiği şiir kitabını yazıp, piyasa çıkardı. Hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Değer, "Kitap yazmak, çocukluğumda yaşadığım bir hayalimdi. Hep gerçekleştirmek istediğim ancak gerçekleştiremediğim bir hayalimdi. Liseyi ikinci sınıftan terk etmiştim, aradan geçen 20 yıllar sonra okulu bitirdim. Hayalim olan kitabımı yazmaya başladım. Babam, ablam yazıyordu ben yazmak istiyordum. Ama yazmakla kalmayıp bunu hayata geçirmek istiyordum. Tozlu raflarda kalmış ruhumu bir diyeti aslında bu şiirlerim benim için. Tamamen beni yansıtıyorlar" dedi.

Kitabı yazmadan önce korkular yaşadığını anlatan Değer, "Çünkü kimse tarafından tanınmıyordum ve bu bir dezavantajdı. İlk kitabım nasıl olacak? Satacak mı? Yorumlar nasıl olacak? Satmasından ziyade yorumlar benim için daha önemli. Çünkü yüreklere dokunabilecek miydim. Bu çok önemliydi ve gerçekten aldığım yorumlar karşısında çok mutluyum. Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor. Yüreklere dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum şuan da. Ne kadar sattığı hiç önemli değil. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri benim yanımda, desteklerini esirgemediler. Aslında ben bu kitabı melek babam ve anneme hitap ederek yazdım. Her zaman yanımda oldular. Şu an ise roman üzerinde çalışıyorum, bitirmek üzereyim. Yapmak istediğim işimin bu olduğuna karar verdim. Bundan sonra Allah izin verirse nicelerini yazmak istiyorum" diye konuştu.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
fotoğraflar// "Yurtdışı Pazar Destek Programı"fotoğraflar// "Yurtdışı Pazar Destek Programı"
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