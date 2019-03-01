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Çocukluk travması kişilerin sebepsiz yere diş sıkmasına neden olabiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

ÇİĞNEME ve yutkunma dışında,istenmeyen bir şekilde gösterilen diş sıkma davranışının‘Bruksizm’ olarak tanımladığını belirten Öğr.

Çocukluk travması kişilerin sebepsiz yere diş sıkmasına neden olabiliyor

İSTANBUL, (DHA) - ÇİĞNEME ve yutkunma dışında,istenmeyen bir şekilde gösterilen diş sıkma davranışının‘Bruksizm’ olarak tanımladığını belirten Öğr. Gör. Nihan Oğuz, bu rahatsızlığın doğuştan olmadığını, yaşanan travmalar sonucu ortaya çıkabileceğini ifade etti.

İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Nihan Oğuz, ‘Bruksizm’ olarak tanımlanan diş sıkma davranışını anlattı. Hem çocuklar hem de yetişkinlerde yaygın olan bu rahatsızlık hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Oğuz, yoğun stres yaratacak durumlardan kaçınmanın önemine değindi.

STRES ARTTIKÇA BRUKSİZM DE ARTIYOR

Diş sıkmanın psikolojik nedenlerini açıklayarak sözlerine başlayan Öğr. Gör. Nihan Oğuz, “Bruksizmin oluşmasında fizyolojik sebepler kadar tahmin edilenin ötesinde birçok farklı sebebi bulunuyor. Bruksizmin ortaya çıkmasıyla ilgili birçok psikolojik faktör olduğu düşünülüyor. Hemen herkesin maruz kaldığı en popüler sorunlarından olan stres, Bruksizmin de sebeplerinin başında geliyor. Stresin arttığı dönemlerde Bruksizm semptomları da artış gösteriyor. Bruksizm, kaygı (anksiyete), uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlarda ortaya çıkabildiği gibi hayal kırıklığı, öfke, endişe veya korku gibi duygusal yoğun stres yaşandığında da görülebiliyor” dedi.

Bu noktada kişilik yapısının da önemli olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Oğuz, agresif, aceleci veya titiz kişilerde bu rahatsızlığın daha sıklıkla karşılaşıldığını da sözlerine ekledi.

HAYAT ŞARTLARI SONUCUNDA OLUŞUYOR

Bruksizmin doğuştan gelen bir rahatsızlık değil, sonradan oluşan bir hastalık olduğunu belirten Öğr. Gör. Oğuz, “Bruksizm, kişinin bazı olumsuz alışkanlıkları ve hayat şartları sonucunda oluşur. Yapılan araştırmalara göre, büyük bir olay yaşayan çocukların Bruksizme yakalanma olasılığı daha fazla olmuş. Yani çocukluk travmaları yaşamış olan insanlarda daha sık Bruksizm görülebilir diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

DİŞ BOYLARININ KISALMASINA NEDEN OLUYOR

Diş sıkmanın rutin hayatı etkileyen noktaları hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Oğuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diş sıkmanın yoğunluğuna bağlı olarak, zamanla dişlerde bazı sorunlar ortaya çıkar. Dişlerin uç yüzeylerinde aşınmalar meydana gelir. Daha da ilerlediğinde, diş boylarının kısalmasına sebep olur. Dişlerde soğuğa karşı hassasiyet ortaya çıkar ve ani diş sızlamaları olabilir. Diş ve çene arasındaki bağlarda gevşemeler oluşup diş sallanmaları ya da dökülmeleri görülebilir. Bruksizme bağlı olarak da dişlerde kırılma ve diş eti çekilmeleri de ortaya çıkar. Aynı zamanda Bruksizm, yüz bölgesinde kasların çok fazla çalışması sonucu,baş ağrısı, çene ağrısı, şakak ve yanak bölgelerinde de kas ağrılarına neden olur. Yıpranmış olan dişler, estetik açıdan güzel görünmeyeceği endişesiyle birlikte insanları daha fazla somurtmaya itebilir. İnsanlar daha fazla somurttuğunda ise, yüz kasları daha fazla kasılır ve fiziksel ağrıyla birlikte daha fazla huzursuz ve stres altında hissedebilir.”

YİYECEKLER DE STRESİ ARTTIRIYOR

Bruksizm’i önlemek için öncelikli olarak yoğun stres yaratacak durumlardan kaçınmak gerektiğini dile getiren Öğr. Gör. Oğuz, “Uyumadan önce stresinizi olabildiğince minimum düzeyde tutmaya çalışmakta fayda var. Duyguları kontrol etmek de ayrıca önemlidir. Spor yaparak, çalışma saatlerini azaltarak stres düzeyini azaltmak mümkün olmakla birlikte;eğer duygularınızı yeterince ifade edemiyorsanız, hislerinizi söylemeye başlamak da yardımcı olmaktadır. Bir arkadaşınızla veya bir terapistle, ayna karşısında kendi kendinizle konuşmak da sizi rahatlatabilir. Bazı yiyecekleri çok tüketmekte, aynı oranda stresi arttıran faktörlerdendir. Örneğin, rafine şeker, kızarmış yiyecekler, fastfood, kahve, çikolata, sirke ve kutu içecekleri çok fazla tüketmek, halihazırda yüksek olan stres düzeyinizi daha da arttırabilir” dedi.

Çocukluk travması kişilerin sebepsiz yere diş sıkmasına neden olabiliyor

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