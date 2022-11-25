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Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinden sonra atarlı Efe Dadak da merak edildi! İşte son hali

25.11.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuktan Al Haberi programının minikleri büyüdü, bambaşka oldu. Evrim Akın'ın sunduğu programda Çitos Efe son haliyle gündeme gelince akıllara sinirli halleriyle dikkat çeken Efe Dabak geldi. Bakın o dönemin dikkat çeken miniklerinden Efe Dabak nasıl değişmiş...

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinden sonra atarlı Efe Dadak da merak edildi! İşte son hali

Bir dönem Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Çocuktan Al Haberi'nin öne çıkan çocukları son dönemde merak konusu oluyor.

Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi. 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.

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Ailesinin yönettiği sosyal medya hesabından günlük hayatından anlar paylaşılan Efe Dabak boy attı, ergen oldu.

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Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Koca delikanlı oldu

Çocuktan Al Haberi’nin Atarlısı'nı görenler "Maşallah kocaman olmuş" yorumlarında bulundu.

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