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Çocuktan Al Haberi yılbaşı özel bölümüne hangi ünlüler konuk olacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Show TV 2019 yılbaşı akşamında Çocuktan Al Haberi özel bölümünü yayınlayacak. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'nin yılbaşı özel bölümünde hangi ünlü isimler konuk olacak?

Çocuktan Al Haberi yılbaşı özel bölümüne hangi ünlüler konuk olacak?

Çocuktan Al Haberi'nin birbirinden tatlı minikleri yılbaşı akşamı Show TV'de olacak. Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde miniklerle yarışacak ünlüler ise Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı olacak. Kahkahaların bir an bile eksik olmayacağı Çocuktan Al Haberi Ünlüler'de sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek.

Sesi ve sempatikliğiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi olan Kibariye ile genç yıldız Aleyna Tilki'nin birlikte unutulmaz bir performansa imza atacağı programda minikler Aleyna Tilki’nin şarkılarıyla coşacak. İkizlerin Aydın Kurtoğlu’nu sıkıştırdığı, Arda ve Burak Kut düetinin renk kattığı, Sefa Doğanay’ın Bülent Ersoy taklidi karşısında Nisan’ın dumur olduğu, Faik Öztürk’ün Efe Koçyiğit’le halay çektiği, Efe ve Yılmaz Morgül’ün espri dolu sohbetlerinin ekrana geleceği programda izleyiciler kahkahalarını tutamayacak. Ünlüler, miniklerin ilginç cevapları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, unutulmayacak anlar yaşanacak!

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Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi Ünlüler’le yılbaşı gecesi herkes için çok komik, çok şaşırtıcı ve çok eğlenceli geçecek!

"Çocuktan Al Haberi Yılbaşı Özel", 31 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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