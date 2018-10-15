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CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Call of Duty’nin 200 milyonu aşan global oyuncu kitlesiyle en çok oynanan serisi, Black Ops 4 ile geri döndü.

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

Call of Duty’nin 200 milyonu aşan global oyuncu kitlesiyle en çok oynanan
serisi, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü.

Call of Duty: Black Ops 4'ün üç farklı oyun modu bulunuyor; Multiplayer, Zombies ve Blackout. Multiplayer, Black Ops serisinin bugüne kadarki en taktik içeren, takım tabanlı çalışmaları cesur, oturmuş bir mücadele sunuyor.

Silah kontrolleri, muharebe akışı, sağlık yenileme ve oyuncu hareketlerindeki bir dizi yeniliğin yanı sıra ikonik Pick 10 sisteminin geri dönüşünü de içeriyor. Black Ops 4, oyuncuların sadece tek başına güçlü olmalarına değil, birlikte çalışan bir ekip olarak yıkıcı olmalarına olanak tanıyor.

Yeni başlayan ve geri dönen oyuncuların her birini kendi benzersiz ekipmanlarına ve oyun tarzlarına uyumlu kombinasyonlar sunuyor.

Orijinal Call of Duty Zombies'in 10'uncu yıldönümünü kutlarken, Call of Duty: Black Ops 4, tarihinde en büyük ilk gün teklifine sahip tamamen yeni bir Zombies deneyimi ilan etti. Lansmanda üç ayrı Zombies deneyimi bulunuyor: IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead.
CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?

Bugüne kadarki en özelleştirilebilir eylemle, mod, topluluk zorluklarını oluşturmak ve tamamlamak için yeni sistemler ve oyuncuları bağlamak için tasarlanan sosyal sistemleri tanıtıyor.

Call of Duty: Black Ops 4, Black Ops imzasıyla sunduğu Blackout moduyla tüm oyunlarda, karakterleri, yerleri, silahları ve ekipmanları bir araya getiren, tamamen ‘geride kalanlar’ için bir oyundur. Blackout kara, deniz ve hava taşıtlarını barındırıyor.

Mason, Reznov ve Woods gibi kampanya karakterleri de dahil olmak üzere çeşitli yeni ve klasik oynanabilir karakterler sunuyor. Zombie karakterler için Richtofen ve Takeo gibi karakterlerin yanı sıra Crash, Battery ve Seraph gibi uzmanlara yer veriliyor. Genişleyen Blackout haritasının karşısında Call of Duty tarihinin en büyüğü Nuketown, Firing Range, Raid, Cargo ve daha fazlası gibi hayran favori haritalarından esinlenilen yerlerde savaşacaklar.

Lansman, tüm modlarda sürekli yayın sonrası içerik akışı ve PlayStation'da ilk kez oynanabilecek güçlü bir etkinlik takvimi ile tüm topluluk için çeşitli ücretsiz içerik barındıran Call of Duty: Black Ops 4'ün başlangıcıdır. - Ünsal Sarıtoprak

Call of Duty: Black Ops 4, aşağıdaki 5 edition ile çıkıyor:

Standard and Digital Standard Edition
Digital Deluxe Edition
Pro Edition
Digital Deluxe Enhanced Edition
Mystery Box Collector’s Edition

Kaynak: Teknolojioku

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