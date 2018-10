Call of Duty’nin 200 milyonu aşan global oyuncu kitlesiyle en çok oynanan

serisi, Call of Duty: Black Ops 4 ile geri döndü.

Call of Duty: Black Ops 4'ün üç farklı oyun modu bulunuyor; Multiplayer, Zombies ve Blackout. Multiplayer, Black Ops serisinin bugüne kadarki en taktik içeren, takım tabanlı çalışmaları cesur, oturmuş bir mücadele sunuyor.

Silah kontrolleri, muharebe akışı, sağlık yenileme ve oyuncu hareketlerindeki bir dizi yeniliğin yanı sıra ikonik Pick 10 sisteminin geri dönüşünü de içeriyor. Black Ops 4, oyuncuların sadece tek başına güçlü olmalarına değil, birlikte çalışan bir ekip olarak yıkıcı olmalarına olanak tanıyor.

Yeni başlayan ve geri dönen oyuncuların her birini kendi benzersiz ekipmanlarına ve oyun tarzlarına uyumlu kombinasyonlar sunuyor.

Orijinal Call of Duty Zombies'in 10'uncu yıldönümünü kutlarken, Call of Duty: Black Ops 4, tarihinde en büyük ilk gün teklifine sahip tamamen yeni bir Zombies deneyimi ilan etti. Lansmanda üç ayrı Zombies deneyimi bulunuyor: IX, Voyage of Despair ve Blood of the Dead.

CoD: Black Ops 4 bizlere neler sunuyor?