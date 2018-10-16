HABER

CoD Black Ops 4, serinin en çok satan oyunu oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Activision ve Treyarch işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty Black Ops 4 nihayet çıkışını gerçekleştirdi. Serinin yeni oyunu son derece başarılı bir satış performansına imza attı.

CoD Black Ops 4, serinin en çok satan oyunu oldu!

Oyun gündemini takip edenlerin de bileceği üzere Call of Duty Black Ops 4 geçtiğimiz hafta raflardaki yerini almıştı. Nitekim ilk hafta sonunda oyunun satış rakamlarına ilişkin bilgiler de gelmeye başladı.

Black Ops 4, serinin hikaye modu bulunmayan ilk yapımı olduğu için satış rakamları bazında ne derece başarılı olacağı merak konusuydu. Hatta bazı kesimler, Black Ops 4’ün beklenenin altında bir satış gerçekleştirebileceğini söylüyordu. Lakin pek de öyle olmadı.

Activision tarafından paylaşılan bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 4 ilk gününde en çok satan CoD oyunu olmayı başardı.

Ayrıca oyun ilk gününde Activision’un en fazla satan oyunu unvanını da ele geçirdi. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 4 ilk gününde PC platformu üzerinde serinin bir önceki oyunu CoD WW2’den iki kat daha fazla sattı. Elbette bunda oyunun tamamen online oynanabilir olmasının da büyük payı var. Nitekim CoD WW2’de senaryo bazlı bir sistem olduğu için oyunu korsan olarak oynayanlar hayli fazlaydı. Call of Duty Black Ops 4’te ise böyle birşey söz konusu değil.

Şimdi asıl merak edilen şey ise serinin sonraki oyunlarında senaryo modunun olup olmayacağı. Zira bu modun yokluğu da serinin başarısını çok fazla etkilememişe benziyor.

Galaxy Note 10 ekranı, iPhone XS Max’tan büyük olacak

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyorYeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor
Huawei S-pen desteğini sunabilirHuawei S-pen desteğini sunabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CoD: Black Ops 4 teknoloji oyun

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Fb.gg, şimdi de Android versiyonu ile karşımızda

Fb.gg, şimdi de Android versiyonu ile karşımızda

Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor

Huawei S-pen desteğini sunabilir

Huawei S-pen desteğini sunabilir

Android Pie’ye hızlı geçiş yaptı

Android Pie’ye hızlı geçiş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.