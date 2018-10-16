CoD Black Ops 4, serinin en çok satan oyunu oldu!

Oyun gündemini takip edenlerin de bileceği üzere Call of Duty Black Ops 4 geçtiğimiz hafta raflardaki yerini almıştı. Nitekim ilk hafta sonunda oyunun satış rakamlarına ilişkin bilgiler de gelmeye başladı.
Black Ops 4, serinin hikaye modu bulunmayan ilk yapımı olduğu için satış rakamları bazında ne derece başarılı olacağı merak konusuydu. Hatta bazı kesimler, Black Ops 4’ün beklenenin altında bir satış gerçekleştirebileceğini söylüyordu. Lakin pek de öyle olmadı.
Activision tarafından paylaşılan bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 4 ilk gününde en çok satan CoD oyunu olmayı başardı.
Ayrıca oyun ilk gününde Activision’un en fazla satan oyunu unvanını da ele geçirdi. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşılan bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 4 ilk gününde PC platformu üzerinde serinin bir önceki oyunu CoD WW2’den iki kat daha fazla sattı. Elbette bunda oyunun tamamen online oynanabilir olmasının da büyük payı var. Nitekim CoD WW2’de senaryo bazlı bir sistem olduğu için oyunu korsan olarak oynayanlar hayli fazlaydı. Call of Duty Black Ops 4’te ise böyle birşey söz konusu değil.
Şimdi asıl merak edilen şey ise serinin sonraki oyunlarında senaryo modunun olup olmayacağı. Zira bu modun yokluğu da serinin başarısını çok fazla etkilememişe benziyor.
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