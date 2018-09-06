"Code.YapıKredi Hızlandırma Programı" başladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Code.YapıKredi Hızlandırma Programı ile girişimcilerin halihazırda geliştirdikleri ürün ve hizmetleri büyütme imkanı yakalayacaklarını belirterek, "Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden Yapı Kredi olarak dijitalleşen dünyada, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak girişimlerin arkasında durmaya, onlara yeni kapılar açmaya devam ediyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Code.YapıKredi ile 7’den 70’e farklı yaş ve eğitim gruplarındaki herkese kodlama öğretmek için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojilerin ötesinde pek çok farklı alandaki girişime kapılarını açan "Code.YapıKredi Hızlandırma Programı"na 23 Eylül'e kadar başvurulabiliyor.

Doğan, finansal rehberlik, mentorluk, hızlandırma ve yatırım kademelerini uçtan uca kapsayan bu platformla ayrıca girişimcileri yenilikçi ürün ve hizmet fikirlerini geleceğe taşıyacak eğitimler, hackathonlar ve etkinliklerle buluşturduklarını aktardı.

Code.YapıKredi Hızlandırma Programı’yla ise iş fikirlerini hayata geçirmek için ilk somut adımlarını atmış girişimcilerdeki cevheri keşfetmeyi hedeflediklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Mevcut ürün veya hizmetlerini sağlam temeller üzerinde büyütmek isteyen girişimciler, programa katılmaya hak kazanmaları halinde eğitimlerimizden, danışmanlık ve mentorluk desteklerimizden faydalanabilecek. Daha da önemlisi ise bu girişimci arkadaşlarımız, Code.YapıKredi Hızlandırma Programı'nda ürün veya hizmetlerini ilgili Koç Topluluğu şirketlerinin ve pek çok yatırımcının karşısına çıkarak sunma fırsatı bulacak. KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi ortaklığı ile gerçekleştirdiğimiz bu hızlandırma programında girişimcilere, ayrıca KWORKS'ün çalışma alanlarını, ihtiyaç duyacakları tüm teknik ve altyapı desteğini sunacağız. Yapı Kredi olarak girişimini güçlü ve sağlam kararlarla geleceğe taşımak isteyen herkesi Code.YapıKredi Hızlandırma Programı’na davet ediyoruz."

