Çoğalması sağlığı tehdit eder: Candida mantarı tedavisi nasıldır?

Halk ağzında bağırsak mantarı ismiyle anılan ve enfeksiyona sebep olan candida mantarı insan sağlığını derinden etkiliyor. Bu sebeple bu mantarın belirtilerini ve neden olduğunu merak ediyor. Candida mantarının ağız kokusu yapıp yapmadığı da bir diğer merak konusu. İşte tüm detaylarıyla candida mantarı!
Tam ismi candida albicans olarak bilinen candida mantarı beden üzerindeki iç yüzeylerde bulunan ve hastanın yaşam kalitesini bozan bir mantar çeşididir. Genel olarak ağız, bağırsak ve vajinada bulunsa da vücutta mukoza zarı bulunan göz, kulak, mide, ciğer gibi her yerde bulunabilir. Önceleri bağırsakta görülürken günümüzde ağız ve vajinada da sıkça görülmeye başlanmıştır. Candida, bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilebilir bir seviyede olduğunda zararlı bir mantar değildir. Diğer organizmalar gibi insan vücuduna fayda sağlar. Asıl görevi de zararlı bakterileri yok etmektir. Fakat miktarı bağışıklığı derin bir şekilde etkilemeye başladığında hastalık haline gelip tehlikeli olmaya başlar. Candida mantarının çoğalarak bağışıklığı çökertme durumuna getirmesine candidiasis denir.
Tedbir alınmadığı ve tedavi olunmadığı takdirde ciddi tehlikelere yol açabilen bu mantar başka mantar çeşitleriyle etkileşime girdiğinde daha da tehlikeli bir hal alır. Bu yüzden en erken şekilde tanısı konmalı ve ilerlemeden önüne geçilmelidir.
Candida mantarının fayda sağlama işlevinden zararlı olmaya geçişinin nedenleri vardır. Bunlar;
Candida mantarının çok fazla yayılmadan önünün kesilmesi için erken anlaşılması gerekir. Anlaşılması için de belirtileri bilinmelidir. En bilinen candida mantarı belirtileri ise şunlardır:
Candida mantarı ilk başta faydalı bir mantar olsa da bazı sebeplerden dolayı çoğalmaya başladığında zararlı bir duruma gelir. Candida mantarı çoğalırsa; fazla toksin üretimi, bağırsakların işlevlerini bozması, kana istenmeyen maddelerin geçişine sebep olması, hastalıkların kötüleşmesine zemin hazırlaması gibi sonuçlar doğurabilir.
Candida mantarı vücut içinde ve dışında belli etkiler gösterir. Öncelikle migren ağrısı gibi çeşitli ağrılara neden olur. Beyin hasarı, zihinsel gerileme ve bunalım oluşturabilir. Tırnak mantarı, egzama, kurdeşen gibi bozukluklara yol açar. Kısaca candida mantarı birçok hastalığa zemin hazırlayabilir ve mevcut hastalıkların kötüleşmesini sağlayabilir.
Evinizde uygulayabileceğiniz kolay bir candida mantarı testi bulunur Bunun için öncelikle 24 saatlik bir açlığa ihtiyaç vardır. 24 saatlik bir açlıktan sonra içi görünen bir cam bardağın içine su doldurun ve bardağın içine tükürün. Beş - on dakika bekledikten sonra bardağa bakın. Bardakta su yüzeyine çıkmış ipliksi yapı, dibe çökmüş tortu ve ortada görünen bulutsu bir yapı görüyorsanız muhtemelen candida mantarı olmuşsunuzdur.
Candida mantarının önüne geçmek için öncelikle sağlığa dikkat edilmelidir. Candida mantarı beslenme ve spor ile de hafifletilebilir. Özellikle uzak durulması gereken bazı besinler vardır. Bunlar; aşırı şekerli ve gazlı ürünler, alkol, glutenli gıdalar, soya fasulyesi ve soya ürünleri, karbonhidratlar ve nişasta içeren ürünlerdir.
Candida mantarı için çeşitli ilaç ve kremlerle tedavi uygulanır. Ama bu ilaçların böbrek ve karaciğere yan etkisi olduğundan krem daha fazla tercih edilir. Tabii kremlerde ancak fazla ilerlememiş candida mantarı hastalığında kullanılır. Bu sebeple candida mantarı tedavisinde sağlıklı beslenmenin etkisi daha büyüktür. Candida mantarından kurtulmak için genellikle tercih edilen candida diyetidir. Bu diyet genel itibariyle candida mantarını besleyen ürünlerden uzak durmak ve vücudu bunlardan temizlemek için yapılır. İçeriği de bağışıklığı güçlendiren besinlerden oluşur.
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