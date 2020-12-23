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Çoğalması sağlığı tehdit eder: Candida mantarı tedavisi nasıldır?

23.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Çoğalması sağlığı tehdit eder: Candida mantarı tedavisi nasıldır?

Günümüzde çoğu insanda görülmeye başlayan candida mantarı önlem alınmadığında tehlikeli bir hal alabilir. Üstelik bu mantar karşılaştığınız hastalıkların pek çoğunun sebebi olabilir. Peki, candida mantarı nedir ve candida mantarının tedavisi nasıldır?

Halk ağzında bağırsak mantarı ismiyle anılan ve enfeksiyona sebep olan candida mantarı insan sağlığını derinden etkiliyor. Bu sebeple bu mantarın belirtilerini ve neden olduğunu merak ediyor. Candida mantarının ağız kokusu yapıp yapmadığı da bir diğer merak konusu. İşte tüm detaylarıyla candida mantarı!

Candida Mantarı Ne Demektir?

Tam ismi candida albicans olarak bilinen candida mantarı beden üzerindeki iç yüzeylerde bulunan ve hastanın yaşam kalitesini bozan bir mantar çeşididir. Genel olarak ağız, bağırsak ve vajinada bulunsa da vücutta mukoza zarı bulunan göz, kulak, mide, ciğer gibi her yerde bulunabilir. Önceleri bağırsakta görülürken günümüzde ağız ve vajinada da sıkça görülmeye başlanmıştır. Candida, bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilebilir bir seviyede olduğunda zararlı bir mantar değildir. Diğer organizmalar gibi insan vücuduna fayda sağlar. Asıl görevi de zararlı bakterileri yok etmektir. Fakat miktarı bağışıklığı derin bir şekilde etkilemeye başladığında hastalık haline gelip tehlikeli olmaya başlar. Candida mantarının çoğalarak bağışıklığı çökertme durumuna getirmesine candidiasis denir.

Tedbir alınmadığı ve tedavi olunmadığı takdirde ciddi tehlikelere yol açabilen bu mantar başka mantar çeşitleriyle etkileşime girdiğinde daha da tehlikeli bir hal alır. Bu yüzden en erken şekilde tanısı konmalı ve ilerlemeden önüne geçilmelidir.

Candida Mantarı Neden Olur?

Candida mantarının fayda sağlama işlevinden zararlı olmaya geçişinin nedenleri vardır. Bunlar;

  • Aşırı antibiyotik kullanımı: Fazla antibiyotik kullanımı vücuttaki faydalı bakteri gruplarını zayıf düşürür. Mantar gibi diğer güçlü bakterilerde zayıf düşen bakterilerin yerine çoğalır.
  • Doğum kontrol ilaçları: Kadınlarda vajinada mantar bulunmasının sebebi doğum kontrol ilaçlarıdır. Doğum kontrol ilaçları genital bölgenin bakteri ve mantarları dengeleyen asidik yapısını bozarsa mantar ve bakteriler çoğalır.
  • Kanser tedavisi: Kanser gibi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler kanser hücreleriyle beraber diğer hücrelere de zarar verebilir. Bu sebeple dengeyi bozarak bakteri ve mantarların oluşumuna zemin hazırlar.
  • Diyabet: Diyabet hastalığı bağışıklığı azaltan bir hastalık olduğu için candida mantarının çoğalmasına sebep olabilir.
  • HIV: Bağışıklık sistemiyle alakalı olan bir diğer hastalık olan HIV’de de durum diğer hastalıklardaki gibidir. Denge bozulursa bakteri ve mantarların çoğalması kaçınılmazdır.
  • Stres: Kontrolsüz ve aşırı stres durumu fazla kortizol salınımına neden olduğundan bağışıklık sistemi zayıflar ve bakteri ile mantarların dengesi bozulur. Denge bozulunca da bakteri ve mantarların çoğalması söz konusudur.

Candida Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Candida mantarının çok fazla yayılmadan önünün kesilmesi için erken anlaşılması gerekir. Anlaşılması için de belirtileri bilinmelidir. En bilinen candida mantarı belirtileri ise şunlardır:

  • Sürekli yorgunluk hissetmek: Candida mantarı besin eksikliklerine sebep olduğu için kişide sürekli bir yorgunluk hali oluşturabilir.
  • Alerjilerin çoğalması: Parfüm, yumuşatıcı, evcil hayvan, sigara dumanı, toz, polen, kimyasal ve birçok şeye karşı alerji gösterme durumu artabilir.
  • Hormonal bozukluk yaşanması: Kadınlarda adet düzensizliği ve erkeklerde meme büyümesi gibi bozukluklar gözlenebilir.
  • Genital bölgede kaşınma, kötü koku, idrar yolu enfeksiyonu oluşumu
  • Karın ağrısı, ishal veya kabızlık, şişkinlik oluşumu
  • Ağız kokusu, diş çürüğü ve sinüs enfeksiyonu görülmesi
  • Eklem ağrıları hissetmek: Candida mantarının bağırsaklara zarar vermesi sonucu geçirgenliğin artması durumunda “leaky gut” sendromu oluşabilir. Bu da zararlı materyallerin kana geçmesine sebep olarak eklem ağrılarını oluşturabilir.

Candida Mantarı Zararlı mı?

Candida mantarı ilk başta faydalı bir mantar olsa da bazı sebeplerden dolayı çoğalmaya başladığında zararlı bir duruma gelir. Candida mantarı çoğalırsa; fazla toksin üretimi, bağırsakların işlevlerini bozması, kana istenmeyen maddelerin geçişine sebep olması, hastalıkların kötüleşmesine zemin hazırlaması gibi sonuçlar doğurabilir.

Candida Mantarının Etkileri Nelerdir?

Candida mantarı vücut içinde ve dışında belli etkiler gösterir. Öncelikle migren ağrısı gibi çeşitli ağrılara neden olur. Beyin hasarı, zihinsel gerileme ve bunalım oluşturabilir. Tırnak mantarı, egzama, kurdeşen gibi bozukluklara yol açar. Kısaca candida mantarı birçok hastalığa zemin hazırlayabilir ve mevcut hastalıkların kötüleşmesini sağlayabilir.

Candida Mantarı Testi Nasıl Yapılır?

Evinizde uygulayabileceğiniz kolay bir candida mantarı testi bulunur Bunun için öncelikle 24 saatlik bir açlığa ihtiyaç vardır. 24 saatlik bir açlıktan sonra içi görünen bir cam bardağın içine su doldurun ve bardağın içine tükürün. Beş - on dakika bekledikten sonra bardağa bakın. Bardakta su yüzeyine çıkmış ipliksi yapı, dibe çökmüş tortu ve ortada görünen bulutsu bir yapı görüyorsanız muhtemelen candida mantarı olmuşsunuzdur.

Candida Mantarının Geçmesi İçin Yapılması Gerekenler

Candida mantarının önüne geçmek için öncelikle sağlığa dikkat edilmelidir. Candida mantarı beslenme ve spor ile de hafifletilebilir. Özellikle uzak durulması gereken bazı besinler vardır. Bunlar; aşırı şekerli ve gazlı ürünler, alkol, glutenli gıdalar, soya fasulyesi ve soya ürünleri, karbonhidratlar ve nişasta içeren ürünlerdir.

Candida Mantarı Tedavisi

Candida mantarı için çeşitli ilaç ve kremlerle tedavi uygulanır. Ama bu ilaçların böbrek ve karaciğere yan etkisi olduğundan krem daha fazla tercih edilir. Tabii kremlerde ancak fazla ilerlememiş candida mantarı hastalığında kullanılır. Bu sebeple candida mantarı tedavisinde sağlıklı beslenmenin etkisi daha büyüktür. Candida mantarından kurtulmak için genellikle tercih edilen candida diyetidir. Bu diyet genel itibariyle candida mantarını besleyen ürünlerden uzak durmak ve vücudu bunlardan temizlemek için yapılır. İçeriği de bağışıklığı güçlendiren besinlerden oluşur.

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