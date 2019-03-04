Coğrafi İşaret Konusu mesleki ve teknik liselerin müfredatına giriyor

2011 yılından bu yana proje olarak sürdürülen ’Türkiye’nin Coğrafi İşaretli Ürünler’i, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik liselerde müfredata alınıyor. Proje kapsamında, MEB’a bağlı 50 formatör öğretmen Gastronometro’da teorik ve pratik eğitim alacak.

Metro Türkiye tarafından Türk mutfağını korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2011 yılından bu yana proje olarak sürdürülen ’Coğrafi İşaretli Ürünler’, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik liselerde müfredata alınıyor. Buna göre, Coğrafi İşaretler, Türk Mutfağı ve Beslenme ders kitaplarında yer alacak. Proje kapsamında ayrıca, MEB’a bağlı 50 formatör öğretmen Gastronometro’da teorik ve pratik eğitim alacak. Konu ile ilgili İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ve MEB Mesleki ve Teknik Okullar Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu açıklamalarda bulundu.

"1 yıl içerisinde 65 bin öğrenciyi coğrafi işaretli ürünler eğitimiyle tanıştırmış olacağız"

Coğrafi işaretli ürünlerin bugün meslek ve teknik okullarının müfredatına girdiğini ifade eden Deniz Alkaç, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim bakanlığı ile birlikte Metro ve MEB olarak anlaşmamızı imzaladık. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 50 formatör öğretmen veya eğitmeni ağırlıyoruz. Onlara coğrafi işaretli ürünlerle ilgili eğitimlerini aldıracağız. Teorik eğitimlerin yanında, aynı zamanda mutfağa girip pratik eğitimlerde alacaklar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu eğitmenlerimiz, kendi bölgelerine döndükleri zaman her bir 20-30 eğitmen arasında daha eğitimli bulunacak. 1 yıl içerisinde 65 bin öğrenciyi coğrafi işaretli ürünler eğitimiyle tanıştırmış olacağız. 10 yılda da 650 bin gibi bir öğrenci sayısı yapıyor. O öğrenciler, Tük mutfağına gelecekte yön verecek. Onlara, 650 bin Türk mutfağının neferi diyoruz" dedi.