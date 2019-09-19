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Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Ankara’nın turizmine katkı sağlamak ve yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” renkli görüntülere sahne oluyor.

Ankara’nın turizmine katkı sağlamak ve yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” renkli görüntülere sahne oluyor. Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde ATO Congresium’da gerçekleşen ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin de katıldığı ve Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak için kurduğu stant büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir’in "Toyga" çorbası tam not aldı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk kez patent başvurusunda bulunduğu “Toyga” çorbası, misafirlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan tarafından Toyga çorbası ve Ankara simidi ikram edildi. EGO mutfağında hazırlanan çorbanın çok güzel olduğunu belirterek, “elinize sağlık” diyen Emine Erdoğan’a, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan tarafından ayrıca Beypazarı telkarisinden yapılan ay-yıldız motifli kalem hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi zirveye damgasını vurdu
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinden gelen yöresel ürünlerin tanıtıldığı zirveye kurduğu stant ile damgasını vurdu. Ankara’nın yöresel ürünlerinin tek tek tanıtıldığı stantta; etli yaprak sarmasından Ankara simidine, Beypazarı kurusundan Kızılcahamam bazlamasına, keçi sütlü dondurmadan Toyga çorbasına, Güdül leblebisinden Çubuk balına kadar 40’a yakın ürün misafirlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, yerel değerlerin tanıtılması için atağa kalktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ankara’da bugüne kadar 12 ürün coğrafi işaretli olarak tescillendi, 9 tanesinin de başvurusu yapıldı. Bu süreçte 50 ürün de tescillenmeye aday, Ankara Toyga çorbası için patent başvurumuzu yaptık. Bundan sonra devamı gelecek. Şu ana kadar 953 köyümüz, kırsal mahalle var. Biz bütün köyleri dolaşıp tüm değerleri ortaya çıkaracağız."
Başkent’in tanıtımının dışında ekonomisine de önemli katkı sağlanmasının amaçlandığı zirveye, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve FOMGET Halk Oyunları ekibi gösterileri ile renk kattı. ATO Başkanı Gürsel Baran, desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, zirveye EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli de katıldı.

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