Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde renkli görüntüler

Ankara’nın turizmine katkı sağlamak ve yöresel ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” renkli görüntülere sahne oluyor. Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde ATO Congresium’da gerçekleşen ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin de katıldığı ve Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak için kurduğu stant büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir’in "Toyga" çorbası tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk kez patent başvurusunda bulunduğu “Toyga” çorbası, misafirlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan tarafından Toyga çorbası ve Ankara simidi ikram edildi. EGO mutfağında hazırlanan çorbanın çok güzel olduğunu belirterek, “elinize sağlık” diyen Emine Erdoğan’a, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan tarafından ayrıca Beypazarı telkarisinden yapılan ay-yıldız motifli kalem hediye edildi.