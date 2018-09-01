HABER

Coğrafi işaretli Ardahan balı için festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali' başladı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali' başladı.

İki gün sürecek olan ve geleneksel hale getirilen Türkiye ve yurt dışından gelen gurbetçilerinde katılımıyla coşkulu kutlanan bal festivali tarihi Ardahan Kalesi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Egemenlik parkında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festivale Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan balının Türkiye'de coğrafi işaret patentini alan ilk bal olması nedeniyle tanıtım anlamında bu festivali önemsediklerini söyledi.

Atatürk Anıtı önünden, festivalin yapılacağı tarihi Ardahan kalesine ozanların söylediği türkülerle yürüyen katılımcılar, festival alanında kurulan stantları gezdi. Burada kendilerine ikram edilen bal şerbetinden, bal ve arı ürünlerini tattı.

İki gün sürecek festivalde Kafkas arısı, Ardahan konulu sempozyumlar, yerel yemek yarışmaları, aşık atışmaları, deve oyunu, şişman gösterisi, okçuluk ve güreş gösterisi, yamaç paraşüt etkinliği, konserler ve en iyi bal yarışmaları gibi etkinlikler yapılacak.

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!
Bisikleti böyle çaldıBisikleti böyle çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.