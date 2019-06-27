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Coğrafi işaretli Erbaa yaprağında hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Coğrafi işaret sahibi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetişen ve Avrupa ülkelerine de gönderilen üzüm yaprağından bu yıl 8 bin ton rekolte bekleniyor - Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal: - "8 bin ton yapraktan Erbaa ekonomisine 60 milyon lira girecek. Erbaa yaprağından bin ton kadarını da yurt dışına gönderiyoruz"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yetişen ve Avrupa ülkelerine de gönderilen üzüm yaprağının hasadına başlandı.

Türk mutfağının zenginliklerinden yaprak sarmasının asıl malzemesi üzüm yaprağı, maharetli ellerde pirinç, bulgur, kıyma veya etle birleşerek birbiriyle yarışan lezzetlere dönüşüyor.

İnceliği ve kolay pişmesi dolayısıyla lezzet düşkünlerinin özellikle tercih ettiği Tokat yaprağına talep ise gün geçtikçe artıyor.

Yetiştirdikleri üzüm yapraklarını yurt içi ve yurt dışında pazara sunan Erbaa ilçesindeki bağcılar, talebin sürekli artmasıyla üzüm bağlarını büyütme, yeni bağlar oluşturma çalışması yürütüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan üzüm yaprağı, yurt dışında başta Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa olmak üzere 15'ten fazla ülkeye gönderiliyor.

İlçede bu dönemde başlayan üzüm yaprağı hasadı, ağustos ayının ortalarına kadar sürüyor.

- Geçen yıla göre rekolte yüzde 20 arttı

Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçilerin en önemli gelir kaynağının asma yaprağı olduğunu söyledi.

Bu yıl, geçen yıla göre yaprak üretiminin yaklaşık yüzde 20 arttığını bildiren Köksal, "Önceki dönem bu bölgede don oldu. Birinci ve ikinci kırımlardan yaklaşık bin ton ürünümüz gitti." ifadesini kullandı.

Erbaa genelinde 20 bin dönüm bağ alanı bulunduğuna işaret eden Köksal, şunları kaydetti:

"Her dönümden ortalama 400 kilogram ürün alırsak, 8 bin ton yaprak üretimi olacak. 8 bin ton yapraktan Erbaa ekonomisine 60 milyon lira girecek. Erbaa yaprağından bin ton kadarını da yurt dışına gönderiyoruz. Bundan da ilçemiz ekonomisine 10 milyon lira girdi sağlıyoruz."

Üzüm yaprağı üreticisi Mustafa Koyuncu ise 40-50 yıldır yaprak işiyle uğraştıklarını anlatarak, "Bu sene yaprakta verim çok güzel. Kalite de çok iyi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erbaa hasat Tokat yaprak

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