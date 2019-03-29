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Coğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:09 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları ilgi görüyor.

Coğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgi

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları ilgi görüyor. Bahar ayının gelmesiyle 7 bin uzun elma fidanı sattığını belirten Emrah Yurdakul, "Normal şartlarda 8 ay dayanıklılığı olan uzun elma, hem fiyatıyla, hem dayanıklı olmasıyla üreticiler tarafından tercih ediliyor" dedi.
Kağızman ilçesinde bahar mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte meyve fidanı satışları da başladı. Şeftali, kiraz, kayısı, ceviz, dut fidanlarını bahçelerine dikmek için alım yapan vatandaşlar, özellikle sadece ilçede yetişen ve 2017 yılında da coğrafi işaret tescil belgesi alan uzun elma fidanına büyük ilgi gösteriyor. İlçede uzun yıllardan sonra kayısı üretimi yerine elmaya yönelen vatandaşların tercihindeki en büyük sebep ise 8 ay dayanıklılığı olması ve üretilen elmanın kilosunun 20 liradan alıcı bulması.
İlçede meyve fidanı satan Emrah Yurdakul, 7 bin fidanın vatandaşlar tarafından alındığını söyledi. Kağızman'da kayısı bahçelerinin yerini artık elma bahçelerinin alacağını belirten Emrah Yurdakul, "Normal şartlarda 8 ay dayanıklılığı olan uzun elma hem fiyatıyla, hem dayanıklı olması nedeniyle ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl bin kişinin aldığı uzun elma fidanlarına bu yıl büyük ilgi var. Şimdiye kadar 7 bin fidan satışı gerçekleştirdim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Coğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgiCoğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgiCoğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgiCoğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgi

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