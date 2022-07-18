Coğrafya Mezunları Ne İş Yapar? Coğrafya Bölümü Mezunları İş İmkanı Nelerdir, Nerelerde Çalışır?

Coğrafya, kişilerin yaşadığı yer, çevre anlamlarına gelir. Ülkemiz dünyadaki konumu olarak stratejik öneme sahip olduğundan coğrafya ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi gerekir.

Coğrafya Bölümü Nedir?

Coğrafya, insanları, yaşadıkları çevredeki durumları ve insan ilişkilerinin bu durumlarla olan ilgisini inceleyen bir disiplindir. Dünya ve gezegenlerin toprak özellikleri yine coğrafya bölümünün konusu içerisinde yer alır.

İnsan kültürünün doğal çevre ile etkileşimleri, konumların insan hayatı üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri coğrafya bölümü ile incelenir.

Coğrafya Mezunları Ne İş Yapar?

Coğrafya bölümünden mezun olan kişiler, hem Dünya'nın yüzeyinin fiziki özelliklerini hem de insanların bu fiziki özelliklere göre değişimini inceler. Coğrafya insanların karakteristik yapısını da incelediğinden Sosyal Bilimler arasında yer alır. İnsan karakterini anlamak, fikir sahibi olmak için coğrafyanın öğrenilmesi gereklidir.

Coğrafya bölümü mezunları, arazi kullanımı ve planlanması, haritalama, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, çevre analizi ve değerlendirilmesi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ, CBS, ve MTA programlarının kullanıldığı alanlarda çalışabilmektedir.

Coğrafya Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Coğrafya mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Kamuda çalışmak istemeyen Coğrafya mezunlarının özel sektörde iş olanakları mevcuttur. Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle Coğrafya öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler öğretmenliğini tercih etmektedir. Öğretmen olmak isteyen mezunların formasyon alması gereklidir. Tüm bunlara ek olarak akademik kariyer yapmak isteyen kişiler, yüksek lisans ile eğitim hayatına devam ederek akademisyen olabilmektedir. Coğrafya bölümü, öğretmenlik mesleği dışında da pek çok iş olanağı sağlamaktadır. Bunlar;

● Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

● Doğal kaynak yönetimi,

● Tarım,

● Madencilik,

● Ulaştırma Bakanlığı,

● Maden Tetkik Arama,

● Karayolları Genel Müdürlüğü,

● Devlet Su İşleri

● Turizm Bakanlığı

● Çevre Bakanlığı

● Devlet Planlama Teşkilatı

Coğrafya bölümü mezunları bu alanlarda çalışabilmektedir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mezunların, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması gerekmektedir.

Coğrafya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Coğrafya bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm Eşit Ağırlık puanı üzerinden öğrenci alımı yapmaktadır. Coğrafya bölümünde, Dünya'nın fiziki, beşeri ve iktisadi alanları incelenir. Geniş bir kavrama sahip bir bölüm olduğundan birçok alt dalı mevcuttur.

Coğrafya Bölümü Dersleri

Coğrafya bölümü okumak isteyen kişilerin sorumlu olduğu dersler bulunur. Öğrencinin bu bölümden mezun olabilmesi için tüm dersleri başarı ile geçmesi gerekir. Coğrafya bölümü dersleri şunlardır;

● Beşeri coğrafya,

● Kartografya,

● Harita okuma yöntemleri,

● Jeomorfoloji,

● Coğrafi veri analizleri,

● Kıtalar coğrafyası,

● Dünya ekonomik coğrafyası,

● Meteoroloji ve Klimatoloji,

● Coğrafyada teknolojik donanımlar,

● Yerleşme tarım nüfus coğrafyası,

● Bölgesel coğrafya ilkeleri,

● Bölgeler coğrafyası,

● Arazi kullanımı ve planlaması

Tüm bu zorunlu derslere ek olarak öğrenciler, seçmeli dersler de almaktadır. Sorumlu olduğu bu dersleri başarı ile geçen ve mezun olan öğrenciler, Coğrafya Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Coğrafya bölümünden mezun olan öğrencilere "Coğrafyacı" unvanı verilir.

Coğrafya Mezunları Nerelerde Çalışır?

Coğrafya mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Öğretmenlik mesleği yapmak isteyen kişiler, eğitim kurumlarında çalışabilmektedir. Buna ek olarak coğrafya bölümü mezunları, maden, meteoroloji, ulaşım ve tarım alanlarında çalışabilir.

Coğrafya Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler Hangileridir?

Coğrafya bölümü, ülkemizde pek çok üniversitede bulunmaktadır. Coğrafya bölümünün bulunduğu üniversiteler şunlardır;

● Afyon Kocatepe Üniversitesi

● Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

● Akdeniz Üniversitesi

● Ankara Üniversitesi

● Ardahan Üniversitesi

● Atatürk Üniversitesi

● Balıkesir Üniversitesi

● Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

● Bingöl Üniversitesi

● Bursa Uludağ Üniversitesi

● Ege Üniversitesi

● Samsun Üniversitesi

● Fırat Üniversitesi

● Uşak Üniversitesi

● Tekirdağ Üniversitesi

● Sakarya Üniversitesi

● Marmara Üniversitesi

Bu üniversitelerde yer alan Fen-edebiyat fakültelerinde Coğrafya bölümü bulunmaktadır.



