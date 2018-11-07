‘Çoğu Amerikalı Oy Tercihinde Trump’ı Faktör Olarak Gördü’

Amerika’daki ara seçimlerde oy kullananların yüzde 64’ü oy tercihlerinde Trump faktörünün belirleyici olduğunu belirtirken, yüzde 36 ise oy kullanırken Trump’ı hesaba katmadıklarını kaydetti.

Amerikan haber ajansı The Associated Press’in (AP) yaptığı geniş kapsamlı bir ankete göre, Amerikalı seçmenlerin oy kullanırken kafalarındaki en öncelikli konular ise sağlık sistemi ve göçmenlik oldu.

Seçmenlerin çoğu ülkenin yanlış yöne gittiği görüşünü dile getirirken, üçte ikilik kesim ekonominin iyi olduğu düşüncesinde.

Trump, Amerikalı seçmenleri, başkanlık görevine gelmesinin ardından ülke genelindeki ilk büyük seçim olan ara seçimleri liderliğinin bir referandumu olarak görmeye teşvik ediyordu.

Ankette ülke genelinde 113 bin seçmenle görüşüldü.

Ankete görüş beyan edenlerin yüzde 26’sı ülkenin bu yılki ara seçimlerde karşı karşıya olduğu en önemli konu olarak sağlık sistemini gösterdi. Yüzde 23 göçmenlik, yüzde 19 ekonomi, yüzde 8 silahlanma politikası ve yüzde 7 de çevre dedi.

Seçmenlerin yüzde 65’i ülke ekonomisini iyi bulduklarını ifade ederken, yüzde 34’lük kesimse aksi yönde görüş bildirdi.

Anket, Amerika’daki 50 eyaletin tamamında 113 binin üzerinde oy kullanan seçmenler ve 21 binin üzerinde de oy kullanmayan kişiyle 29 Ekim-6 Kasım günleri arasında yapıldı.

