Çoğu hizmet dışı kalmıştı... Alman tankları İsviçre'yi karıştırdı!

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, ülkesinin geleneksel "çok temkinli ve ılımlı" tutumunu savunarak, Almanya'nın hizmet dışı bırakılan Leopard tanklarının geri satın alınmasıyla ilgili talebi hakkında şüphelerini dile getirdi.

Berset, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsviçre'deki yasal çerçevemiz göz önüne alındığında silah ihracatı mümkün değil. Hükümet ve Federal Konsey için bu yasal çerçeveyi sürdürmek zorundayız ve istiyoruz." dedi.

İsviçre parlamentosunun, bir süredir İsviçre silahlarının devredilmesine izin verebilecek bir düzenleme ve bu çerçevedeki olası değişiklikleri tartıştığını kaydeden Berset, "Değişikliklerin zamanı değil ve istisna yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Berset, Almanya'nın talebi karşısında şüpheli olduklarını söyledi.

Alman hükümeti, şubat sonunda İsviçre'den, Alman silah şirketi Rheinmetall'den hizmet dışı bırakılan Leopard tanklarını geri satın almak için izni istemişti. İsviçre'nin tarafsızlık ilkesi savaş halindeki ülkelere silah tedarik etmesini yasakladığından Berlin, tankları Ukrayna'ya göndermeyeceğine dair güvence vermişti.

İsviçre kanunlarına göre, yalnızca hizmet dışı bırakılan malzemeler satılabilirken, bunun da için de parlamentodan onay gerekiyor.

ALMAN BASININDA BU TALEP YER ALMIŞTI

Alman basınında 3 Mart'ta çıkan haberlere göre, İsviçre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Renato Kalbermatten, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını almak istediğine ilişkin talep geldiğini belirtmişti.

Kalbermatten, İsviçre’nin 230 Leopard 2 tankına sahip olduğunu ifade ederek, bunların 134’ünün “görevde”, 96’sının ise geçici kullanım dışı olduğunu kaydetmişti.

Almanya’nın ne kadar tank almak istediğine ilişkin bilgi vermeyen Kalbermatten, İsviçre yasalarının hizmet dışı bırakılan araçların satılabilmesine imkan tanıdığını bildirmişti.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz da Berlin’de düzenlenen basın toplantısında İsviçre’ye böyle bir talebin mektupla iletildiğini doğrulayarak, mektupta İsviçre’nin kullanım dışı bıraktığı filosundaki tankların satışını düşünmesinden memnuniyet duyulacağının yazdığını ifade etmişti.

Sayıya ilişkin konuların konuşulmadığını aktaran Collatz, söz konusu Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini vurgulamıştı.

İSVİÇRE BASKI ALTINDA

Ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığını işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı. (AA)

