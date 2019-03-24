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Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Trabzon’da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar işlerini severek yaptıklarını belirterek işlerinden çok memnun olduklarını söylüyorKışın bir kamyondan yaklaşık 10-11 bin adet tuğla boşalttıklarını yazın bu sayının iki katı kadar tuğla boşalttıklarını ifade eden üç çocuk annesi 46 yaşındaki Fatma Kara, Trabzon’da 60 kişilik bir ekiple bu işi yaptıklarını belirtti.

Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

Trabzon’da yıllardır kamyonlardan tuğla boşaltarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar işlerini severek yaptıklarını belirterek işlerinden çok memnun olduklarını söylüyor
Kışın bir kamyondan yaklaşık 10-11 bin adet tuğla boşalttıklarını yazın bu sayının iki katı kadar tuğla boşalttıklarını ifade eden üç çocuk annesi 46 yaşındaki Fatma Kara, Trabzon’da 60 kişilik bir ekiple bu işi yaptıklarını belirtti. Kara altı yıl önce ablası ve kız kardeşi sayesinde kamyonlardan tuğla boşaltmaya başladığını belirterek işlerini severek yaptıklarını söylüyor.
İşinden hiç bir zaman şikâyetçi olmadığını belirten Kara, “Altı yıldır tuğla taşıyorum. Bu işe ablam ve kız kardeşim sayesinde başladım. Bir kadın için güzel meslek. Bu işe alıştık artık daha bırakamıyoruz. Bizimle birlikte bu mesleği yapan yaklaşık 60 kişi var. Ekiplerimiz ayrı ayrı. Kışın 1 kamyondan yaklaşık 10-11 bin civarında tuğla boşaltıyoruz. Yazın bunun iki katı kadar yani iki araba boşaltıyoruz” diye konuştu.
"Üç çocuğum var birisi evli, birisi öğretmen ancak atanamadı, diğeri ise üniversitede okuyor" diyen Kara "Eşimde çalışıyor ancak tek maaş yetmiyor. Bende çalışarak aile bütçesine destek oluyorum. Artık bu işe alıştık işimizi de seviyoruz. Her gün farklı yerdeyiz” dedi.
Yaklaşık iki yıldır bu işi yaptığını belirten iki çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Usta da “Alıştık artık. Bizim için kolay” diye konuştu.

Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

Çoğu kişi için zor ama onlar severek yapıyor

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