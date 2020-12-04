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Çoğumuz kullanıyor! Asla karbonatla temizlememeniz gereken 4 şey

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karbonat hem ucuz hem de derinlemesine temizlik sağlayan bir ürün olduğu için sık sık elimizin altında ve onu kullanmaya bayılıyoruz. Ancak kullanmamız gereken yerler de olduğunu unutmayın.

Çoğumuz kullanıyor! Asla karbonatla temizlememeniz gereken 4 şey

Banyo, mutfak, yatak, fırın birçok yeri karbonatla temizlemeye alıştık. Ancak bu mucize ürü her yerde kullanılmıyor. İşte asla karbonatla temizlememeniz gereken 4 şey.

ALÜMİNYUM TENCERE

Pek çok metal yüzeyi karbonatla ovabilirsiniz, ancak alüminyum tencere temizliyorsanız dikkatli olun. Çabuk kullanırsanız ve durularsanız, iyi olabilirsiniz, ancak bir karbonat karışımının yüzeyde çok uzun süre kalmasına izin vermek oksitlenmesine neden olabilir, bu da yüzeyin renk değiştirmesi anlamına gelir.

ANTİKA GÜMÜŞ

Karbonat ve alüminyum folyo kullanmak, gümüş eşyalardaki kararmayı çabucak çıkarabilse de, bazı eşyaların zarar görmesine neden olabilir. O yüzden risk almayın ve onu onu bir profesyonele götürün.

ALTIN KAPLAMA ÜRÜNLER

Büyük servis parçalarınızın birçoğunun aslında 24 ayar altınla kaplanmış olması pek olası değildir büyük olasılıkla pirinç veya altın alaşımıdır ancak altın kenarlı porselenleriniz veya gerçek altın vurgulu servis parçalarınız varsa karbonat kullanırken dikkatli olun. Altın yumuşak bir metal olduğu için, karbonat gibi hafif bir aşındırıcıyla bile kolayca çizilebilir.

MERMER YÜZEYLER

Aynı şekilde mermer yüzeylerde de karbonat önerilmiyor. Ürünü aşındırabilir.

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