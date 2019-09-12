Çoğunluğu asker eşi 213 kişiye KPSS davası

İddianamelerde, sınav sorularının, muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığına yer verilirken, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı belirtildi.

Sınav sorularının örgüt mensuplarınca sınav öncesinde sızdırıldığı aktarılan iddianamelerde, soruları önceden elde eden adayların kamuya ait malı haksız şekilde kullandıkları ve başarı elde ettikleri kaydedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre başsavcılık, son olarak 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açtı.

Sanıkların çoğunluğunu, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma veya dava açılan eski askerlerin eşleri oluşturdu.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin soruları sınav öncesinde aldıklarına ilişkin tespitler bulunduğu dile getirilen iddianamelerde, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve bu suçlardan 12 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapse çarptırılmaları istendi.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun ordudan ihraç edilen ve haklarında "FETÖ üyesi olmak" suçundan soruşturma veya dava açılan askerlerin eşlerinin oluşturduğu öğrenildi.

Davalar Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- KPSS soruşturmasının geçmişi

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki sorularının sınavdan önce sızdırıldığına ilişkin iddialar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmada Isparta'da jandarma, soruların elektronik posta ile kendisine geldiği belirlenen Baki Saçı'nın da arasında bulunduğu bazı kişileri gözaltına almıştı.

Ankara'da da o dönemde savcı olan, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilen Şadan Sakınan, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma açmıştı. Isparta'daki soruşturma dosyası daha sonra Sakınan'daki dosya ile birleştirilmişti.