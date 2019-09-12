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Çoğunluğu asker eşi 213 kişiye KPSS davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açıldı - Sanıkların çoğunluğunu, haklarında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma ya da dava açılan eski askerlerin eşleri oluşturdu - İddianamelerde sanıkların 30'ar yıla kadar hapsi istendi

BARIŞ KILIÇ - KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırıldığına yönelik suçlama kapsamında 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açıldı.

Sanıkların çoğunluğunu, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma veya dava açılan eski askerlerin eşleri oluşturdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre başsavcılık, son olarak 213 kişiye daha ayrı ayrı dava açtı.

İddianamelerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği yer aldı.

Sınav sorularının örgüt mensuplarınca sınav öncesinde sızdırıldığı aktarılan iddianamelerde, soruları önceden elde eden adayların kamuya ait malı haksız şekilde kullandıkları ve başarı elde ettikleri kaydedildi.

İddianamelerde, sınav sorularının, muhatapları için menfaat niteliğinde kamu malı sayıldığına yer verilirken, soruların sınava kadar açıklanması, paylaşılması, kullanılması yasaklanan gizli bilgiler olduğu ve ekonomik değer taşıdığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin soruları sınav öncesinde aldıklarına ilişkin tespitler bulunduğu dile getirilen iddianamelerde, sanıklara "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve bu suçlardan 12 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapse çarptırılmaları istendi.

Şüphelilerin büyük çoğunluğunun ordudan ihraç edilen ve haklarında "FETÖ üyesi olmak" suçundan soruşturma veya dava açılan askerlerin eşlerinin oluşturduğu öğrenildi.

Davalar Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- KPSS soruşturmasının geçmişi

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki sorularının sınavdan önce sızdırıldığına ilişkin iddialar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmada Isparta'da jandarma, soruların elektronik posta ile kendisine geldiği belirlenen Baki Saçı'nın da arasında bulunduğu bazı kişileri gözaltına almıştı.

Ankara'da da o dönemde savcı olan, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilen Şadan Sakınan, konuyla ilgili haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma açmıştı. Isparta'daki soruşturma dosyası daha sonra Sakınan'daki dosya ile birleştirilmişti.

Ancak 2014'te Trabzon'a atanana kadar Sakınan herhangi bir şüpheli hakkında dava açmadı veya takipsizlik kararı vermedi.

Darbe girişiminin ardından kayıplara karışan Sakınan'dan sonra görevlendirilen savcılardan Yücel Erkman'ın talimatıyla soruşturmada ilk operasyon 23 Mart 2015'te düzenlendi, ilk dava da Aralık 2015'te açıldı.

Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde 10 Temmuz 2010'da düzenlenen sınavın sorularının FETÖ ile bağlantılı Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinde ofis elemanı şüpheli Berat Koşucu tarafından, Yalvaç’ta kuyumculuk yapan Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Baki Saçı'ya e-mail yoluyla gönderildiği belirtilmişti.

Sınavda usulsüzlük yapıldığı ve soruların sınav öncesinde aralarında irtibat bulunan kişiler tarafından elde edildiği ve paylaşıldığının belirlendiği kaydedilen iddianamelerde, şu bilgilere yer verilmişti:

"Olayın sadece yerel ölçüde kalmadığı, soruların bu şahıslar haricinde sınava giren birçok adaya da örgütlü şekilde ulaştırıldığı, şüpheli konumunda bulunan kişilerin birlikte hareket ettikleri, bu birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı ve birçok ortak noktalarının olduğu, dosya kapsamında bulunan şüpheli, tanık ve müşteki ifadeleri, dijital veri incelemeleri, bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte tespit edilmiştir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS'ye ilişkin bugüne kadar binlerce kişiye dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ iddianame KPSS

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