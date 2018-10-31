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Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 05:26 | Son Güncelleme

Almanya'da tanımadığı biri tarafından verilen ilaçlı içeceği içen genç kız, çok sayıda kişinin tecavüzüne uğradı. Olayla ilgili, 7 Suriyeli ve 1 Alman gözaltına alındı.

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Almanya'da bir gece kulübünde genç kıza ilaçlı içecek verip tecavüz ettikleri öne sürülen 7 Suriyeli ve 1 Alman gözaltına alındı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Almanya'nın Freiburg şehrinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç kız tecavüze uğradı. Bild gazetesinin haberinde, olaya 15 erkeğin karışmış olabileceği belirtilirken, şu ana kadar 7 Suriye ve 1 Alman vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, 14 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, görgü şahitlerinin kendilerine başvurmalarını istedi.

İLAÇLI İÇECEK İÇİRİLDİ

Spiegel Online'ın haberine göre, olay günü bir gece kulübüne giden 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkeğin verdiği içeceği kabul etti. Gece yarısı olduğunda bu kişiyle beraber diskotekten çıkan genç kız, içeceğe karıştırılmış olması muhtemel bir maddeden ötürü bilincini kaybetmişti. Söz konusu erkeğin daha sonra diskoteğe gelerek, tanıdıklarını da çağırdığı ve onların da genç kıza tecavüz ettikleri ileri sürüldü.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dünyanın en lanet ırkı atın gaz odalarına bunlar bundan anlar
biri türk çıkacak diye çok korktum valla
Nuri alçoya sorun o bilir kimdir.Sözum ona batı mültecileri defetmek için algı yaratıyor.Haber 8 alman 1 suriyeliye tecavuz etti olacakti.Onlarda fuhus zina serbest varya demokrasi varya tecavüz olmaz zaten onlarda
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