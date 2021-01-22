‘‘Çoğunluğun Aşılanması Aylar Alacak’’

Yönetiminin Corona virüsü ekibiyle bir araya gelmesinin ardından Başkan Joe Biden, pandemiyle mücadele ulusal stratejisini ve bu amaçla imzaladığı kararnameleri açıkladı. 10 kararname ve ayrıca bazı talimatnameler imzalayan Biden, ilk 100 günde 100 milyon aşı hedefiyle yola çıktıklarını söyledi ancak toplumun çoğunluğunun aşılanmasının aylar alacağını kaydetti. Biden, dünya nüfusunun yüzde 4’ünü oluşturan Amerika’da dünyadaki Corona virüsü vakalarının yüzde 25’inin ve Corona’dan kaynaklı ölümlerin de yüzde 20’sinin görüldüğünü söyledi. Biden, aşı dağıtımı çalışmalarının şimdiye kadar başarısız olduğunu belirtti ve ‘‘İşler daha iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüleşecek’’ dedi. Biden, ölü sayısının gelecek ay 500 bini geçmesinin olası olduğunu, vaka sayılarının da artmaya devam edeceğini kaydetti. Bu tablonun bir gecede değişmeyeceğini kaydeden Demokrat Başkan, ‘‘Şu konuda da çok net olmak isterim, bunu atlatacağız, bu salgını yeneceğiz. Yardım yolda’’ diye konuştu. Aşılama merkezlerinin sayısı arttırılacak

‘‘100 milyon günde 100 milyon aşı’’ hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Biden, bunu mümkün kılmak için aşılama yapılan alanların sayısının arttırılması gerektiğini ve bu amaçla görevdeki ilk saatlerinde Ulusal Acil Durum Yönetim Dairesi’nden (FEMA) ilk kez federal olarak desteklenen devlet aşılama merkezlerini oluşturması talimatını verdiğini bildirdi. Biden gelecek ay içinde bu merkezlerin sayısını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) başlatacağı federal ilaç programıyla toplulukların ve yerel eczanelerin 7-8 Şubat’tan itibaren aşıya erişimlerini arttıracaklarını bildirdi. Biden'ın planında ayrıca aşıyı uygulayan sağlık görevlileri havuzunun genişletilmesi; bu amaçla Kongre’den kamu sağlığı iş gücünü arttıracak kaynakların talep edilmesi yer alıyor. Yerel liderlerle işbirliğini arttırmak için temas kişileri oluşturulacak Bunun yanı sıra Biden vali, belediye başkanı ve diğer yerel yetkililerle işbirliğinin arttırılması amacıyla FEMA’dan Corona virüsü ile mücadelede temas kişileri belirlemesini istediklerini kaydetti. Buna göre her eyaletin işbirliğini en üst seviyeye çıkartmak için federal düzeyde bir temas kişisi olacak. Biden bunun Sandy kasırgasıyla mücadelede kullanılan bir model olduğunu belirtti. Biden’ın imzaladığı kararnamelerden biri de ulusal muhafızları kullanma bedelinin yüzde yüz devlet tarafından karşılanmasını içeriyor.

Toplumun çoğunluğunun aşılanması aylar alacak Biden tüm bunlara rağmen Amerikalılar’ın çoğunluğunun aşılanmasının aylar alacağının altını çizdi. ‘‘Aşılama faaliyetlerini arttırırken salgının yayılmasını önlemek için önlemlerimizi de arttıracağız’’ diyen Biden, yönetimin ilk 100 gün hedeflerinden birinin Amerikan halkından 100 gün boyunca maske takmalarını istemek olduğunu söyedi. Maskenin son dönemde partizan bir konu haline geldiğini kaydeden Biden, ‘‘Ancak bu vatansever bir davranış. Uzmanlar şimdi maske takmaya başlarsak Nisan ayına kadar 50.000 kişinin hayatını kurtarabileceğimizi söylüyor’’ diye konuştu. Eyaletler arası seyahatte maske zorunluluğu Çarşamba günü göreve geldiği ilk saatlerde imzaladığı kararnamelerden biriyle federal mülklerde ve dairelerde maske zorunluluğu getirdiğini hatırlatan Başkan Biden, bugün ise eyaletler arası seyahate; trenlere, uçaklara ve otobüslere de maske zorunluluğu getirdi. Biden, ayrıca Corona virüsünün mutasyonları ışığında ABD’ye uçan herkese uçuştan önce Corona virüsü testi yapma zorunluluğu ve Amerika’ya geldiklerinde karantina zorunluluğu getirileceğini bildirdi.