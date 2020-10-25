'Çoğunluk seçim sonucunu kabul edecek'

Reuters/Ipsos’un anketine göre halkın çoğu istediği aday kazanmasa bile sonucu kabul etmeye hazır.

Buna göre ankete katılanların yüzde 79’u ki bu oranın içinde Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesini isteyenlerin oranı yüzde 59, Demokrat rakibi Joe Biden’ın seçimi kazanmasını kabul edecek.

Trump’ın seçilmesini isteyenlerin sadece yüzde 16’sı Biden’ın kazanması durumunda bunu protesto edeceğini ya da şiddet gösterisinde bulunacağını kaydetti.

Ankette ayrıca Amerikalılar’ın yüzde 73’ü ki bu oran içinde Biden’a destek vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 57, Trump’ın zaferini kabul edeceklerini belirttiler.

Sadece yüzde 22’si böyle bir sonuca itiraz için harekete geçeceğini kaydetti.

Reuters/Ipsos’un seçim anketine göre Biden ülke genelinde Trump’ın 8 puan önünde. Ankette Biden yüzde 51, Trump yüzde 43 oy alıyor.

Biden ayrıca Wisconsin, Michigan’da da önde. Fakat yarış “kararsız” olarak nitelenen diğer bazı eyaletler Pennsylvania, Florida, Arizona ve Kuzey Carolina’da daha çekişmeli görünüyor.