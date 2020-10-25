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'Çoğunluk seçim sonucunu kabul edecek'

25.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Amerika’da yapılan bir ankete göre 3 Kasım’da yapılacak seçimin sonucunu beğenmese bile halkın çoğunluğu kabul edecek. Bu arada seçime sayılı günler kala Demokrat aday Joe Biden Başkan Donald Trump'ın 8 puan önünde görünüyor

'Çoğunluk seçim sonucunu kabul edecek'

Reuters/Ipsos’un anketine göre halkın çoğu istediği aday kazanmasa bile sonucu kabul etmeye hazır.

Buna göre ankete katılanların yüzde 79’u ki bu oranın içinde Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesini isteyenlerin oranı yüzde 59, Demokrat rakibi Joe Biden’ın seçimi kazanmasını kabul edecek.

Trump’ın seçilmesini isteyenlerin sadece yüzde 16’sı Biden’ın kazanması durumunda bunu protesto edeceğini ya da şiddet gösterisinde bulunacağını kaydetti.

Ankette ayrıca Amerikalılar’ın yüzde 73’ü ki bu oran içinde Biden’a destek vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 57, Trump’ın zaferini kabul edeceklerini belirttiler.

Sadece yüzde 22’si böyle bir sonuca itiraz için harekete geçeceğini kaydetti.

Reuters/Ipsos’un seçim anketine göre Biden ülke genelinde Trump’ın 8 puan önünde. Ankette Biden yüzde 51, Trump yüzde 43 oy alıyor.

Biden ayrıca Wisconsin, Michigan’da da önde. Fakat yarış “kararsız” olarak nitelenen diğer bazı eyaletler Pennsylvania, Florida, Arizona ve Kuzey Carolina’da daha çekişmeli görünüyor.

Amerika’da başkan seçilebilmek için eyaletlerden kazanılan delege sayısında 270’e ulaşmak gerekiyor. Bu nedenle ülke genelinde elde edilen oydan çok eyaletlerden kazanılan delege sayısı daha önemli.

2016’daki seçimlerde Demokrat aday Hillary Clinton ülke genelinde Trump’tan daha fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında geride kaldığı için yarışı kaybetmişti.

Bu arada yetkililer kamuoyunun seçimle ilgili endişelerini gidermek için bir dizi sorunla ilgileniyor.

Geçen hafta üst düzey istihbarat yetkilileri Rusya ve İran’ın seçim sistemini etkilmeye çalıştığını ve seçime zarar vermenin yollarını aradığını belirtmişti.

Başkan Donald Trump da seçimin doğruluğuyla ilgili şüphelerini dile getirmiş ve kendisine karşı hileden söz etmişti.

Trump kanıt göstermeden sürekli olarak posta yoluyla oy kullanmanın hileyi arttıracağını iddia etmişti.

Trump, kaybetmesi durumunda barış yoluyla bir geçiş konusunda vaatte bulunmamıştı.

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