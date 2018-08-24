Cohen Davasında Trump’a Yakın Medya Patronuna Dokunulmazlık

Trump’ın sırdaşı ve eski arkadaşı olarak bilinen David Pecker’ın Cohen ve Trump’ın iki kadına yapılan ödemeler konusunda ne gibi rolleri olduğunu anlatmak üzere savcılarla bir araya geldiği belirtiliyor. Medya patronunun vereceği bilgilerin Trump’a zarar verecek nitelikte olabileceği ihtimali dile getiriliyor.

Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliğine gitmiş, Trump’la ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için 2016 seçimleri öncesinde para ödendiğini ve bunun Trump’ın yönlendirmesiyle yapıldığını söylemişti. Cohen bu ifadeleriyle doğrudan Trump’ı zan altında bırakmıştı.

Cohen’in savcılıkla yaptığı anlaşmaya ilişkin mahkeme belgelerine göre, Pecker Trump’a 2016’daki seçim kampanyası sırasında olumsuz haberlerin savuşturulması konusunda yardımcı olma teklifinde bulundu.

Haberi ilk olarak Wall Street Journal gazetesi ve Vanity Fair dergisi duyurdu. Wall Street Journal’a göre Pecker savcılarla porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy mankeni Karen McDougal’a yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Medya şirketinin yöneticisi David Pecker’ın iki kadına yapılan ödeme konusunda Cohen’in ifadesine destek verdiği doğrulanırsa, bu Pecker’ın medyadaki önemli müttefiki olarak gören Trump’ı zor durumda bırakabilir.

Bu kadınlarla ilişki yaşadığını reddeden Trump kadınlara yapılan ödemelerle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı yönünde çelişkili ifadeler kullandı. Trump geçtiğimiz nisan ayında Stormy Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili bilgisi olduğunu yalanlamıştı. Perşembe günü Fox Haber kanalına çıkan Trump, bu kez ödemelerden sonradan haberi olduğunu söyledi.