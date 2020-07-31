Cohen Seçimden Önce Trump Hakkındaki Kitabını Yayınlayabilecek

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Trump’la ilgili yazdığı kitabını yayınlayabilecek. Cohen bu sırada hapis cezasını evinden çekmeye devam edecek. Cohen’in avukatları ve federal savcılar konuyla ilgili anlaşmaya vardı.

Anlaşma Cohen’in basın kuruluşlarına açıklama yapmasının ve sosyal medyayı kullanmasının da önünü açıyor.

Seçim kampanyası finansmanında dolandırıcılığın da dahil olduğu suçlardan üç yıllık hapis cezasının bir yılını cezaevinde geçiren 53 yaşındaki Cohen, Corona virüsü önlemleri kapsamında Mayıs ayında ev hapsine gönderilmişti.

Ancak şartlı tahliye memurlarının kitabını yayınlamasını ya da kamuoyuyla kitap konusunda bilgi paylaşmasını yasaklayan formu imzalamayı reddetmesinin ardından, Cohen 9 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmişti.

Manhattan’daki bölge hakiminin uygulamanın, Cohen’in Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kararına varmasının ardından, Cohen 24 Temmuz’da yeniden cezaevinden çıkarak ev hapsine dönmüştü.