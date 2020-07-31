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Cohen Seçimden Önce Trump Hakkındaki Kitabını Yayınlayabilecek

31.07.2020 00:47 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Trump’la ilgili yazdığı kitabını yayınlayabilecek. Cohen bu sırada hapis cezasını evinden çekmeye devam edecek. Cohen’in avukatları ve federal savcılar konuyla ilgili anlaşmaya vardı

Cohen Seçimden Önce Trump Hakkındaki Kitabını Yayınlayabilecek

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Trump’la ilgili yazdığı kitabını yayınlayabilecek. Cohen bu sırada hapis cezasını evinden çekmeye devam edecek. Cohen’in avukatları ve federal savcılar konuyla ilgili anlaşmaya vardı.

Anlaşma Cohen’in basın kuruluşlarına açıklama yapmasının ve sosyal medyayı kullanmasının da önünü açıyor.

Seçim kampanyası finansmanında dolandırıcılığın da dahil olduğu suçlardan üç yıllık hapis cezasının bir yılını cezaevinde geçiren 53 yaşındaki Cohen, Corona virüsü önlemleri kapsamında Mayıs ayında ev hapsine gönderilmişti.

Ancak şartlı tahliye memurlarının kitabını yayınlamasını ya da kamuoyuyla kitap konusunda bilgi paylaşmasını yasaklayan formu imzalamayı reddetmesinin ardından, Cohen 9 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmişti.

Manhattan’daki bölge hakiminin uygulamanın, Cohen’in Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’nde yer alan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği kararına varmasının ardından, Cohen 24 Temmuz’da yeniden cezaevinden çıkarak ev hapsine dönmüştü.

Manhattan Bölge Hakimi Alvin Hellerstein taraflara sosyal medya konusunda Anayasa’nın 1’inci ek maddesiyle uyumlu ancak ev hapsi koşullarını da çiğnemeyen bir anlaşmaya varmaları için bir hafta süre tanımıştı.

Hakim tarafından onaylanması gereken anlaşmada Cohen’in sosyal medya faaliyetleriyle ilgili bir önlem bulunmadığı belirtildi.

Cohen, 2018 Ağustos ayında porno oyuncusu Stormy Daniels’a 130, Playboy modeli Karen McDougal’a da 150 bin dolar ödeme yaptığı için kampanya mali hukuk kanunu çiğnemekten suçlu bulunmuştu. Her iki isim de Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini kaydetmiş ve paranın sessiz kalmaları için ödendiği itirafında bulunmuştu. Trump ise iddiaları reddetmişti.

Cohen ayrıca vergi kaçırarak 4 milyon dolardan fazla kazanç elde etme ve bankaya yalan beyanda bulunma suçlamalarını da kabul etmişti.

Bir zamanlar Trump için “kurşunun önüne atlayacağını” söyleyen Cohen, mahkeme belgelerine göre kitabında Trump’ın Yahudi karşıtı ya da ırkçı söylemleriyle ilgili ilgili hoş olmayan ayrıntılara yer vereceğini bildirdi.

Cohen’in hapis cezası, 2021 yılının Kasım ayında sona erecek.

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