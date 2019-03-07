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Cohen’den Trump’ın Şirketine Dava

07.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, Trump’ın gayrımenkul şirketi Trump Organizasyon’a hukuki danışmanlık yaptığı dönemde kendisine ödenmesi gereken yasal ücretin ve harcamaların ödenmediği gerekçesiyle dava açtı

Cohen’den Trump’ın Şirketine Dava

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, Trump’ın gayrımenkul şirketi Trump Organizasyon’a hukuki danışmanlık yaptığı dönemde kendisine ödenmesi gereken yasal ücretin ve harcamaların ödenmediği gerekçesiyle dava açtı.

Manhattan’da New York eyelet mahkemesine yaptığı başvuruda Cohen, Trump Organizasyonu için yaptığı çalışmaların soruşturulmaya başlanmasının ardından şirketin kendisine ödeme yapmayı reddettiğini bildirdi.

Trump'ın eski avukatı Cohen geçen hafta Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu'nda kameralar önünde ifade vermis, daha sonra da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun 2 kapalı oturumunda komisyon üyelerinin sorularını yanıtlamıştı.

Trump için “ırkçı, üçkağıtçı” gibi ifadeler kullanan Cohen, Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında adına zarar gelmemesi için ilişkisinin bulunduğu iddia edilen iki kadına talimatı dahilinde ödeme yapıldığını ve Trump’ın bu parayı kendisine geri ödediğini anlatmıştı.

Cohen, Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında kampanya finansmanı ihlalleri dahil hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. 6 Mart’ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, bölge savcısından sağlık sorunları nedeniyle erteleme talep etmiş, cezasının başlama tarihi 6 Mayıs’a ertelenmişti.

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