Cohen’in Ev ve Ofisine Yönelik Baskının Ayrıntıları Kamuoyuyla Paylaşıldı

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’ın müfettişlerinin 2017 yılının Temmuz ayında mahkeme izni çıkartarak Cohen’in Başkan Trump için çalıştığı dönemdeki elektronik postalarını ve diğer online bilgilerini çok önceden incelediği ortaya çıktı.

Mesajların incelenmesi için izin verilen tarih Cohen’in otel odası ve ofisinin Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından basılmasından dokuz ay öncesine denk geliyor. Bu da Mueller’ın 2017’nin Mayıs ayında soruşturmanın başına geçmesinin hemen ardından Cohen’in peşine düştüğünü gösteriyor.

Müfettişlerin incelediği yazışma ve belgelerin tarihi ise 2015 yılının Haziran ayına kadar geriye gidiyor.

Yaklaşık 900 kadar belge on yıldan uzun süre Başkan Trump’ın mali işlerini düzenleyen Cohen’in soruşturmasıyla ilgili yeni ipuçları gösteriyor.

Belgelerin redakte edilmiş hali Manhattan’daki Bölge Hakimi William Pauley tarafından Pazartesi günü kamuoyuna açıldı.

Cohen, federal müfettişlerle işbirliği yapmaya 2018’de evine ve ofisine FBI tarafından yapılan baskının ardından başlamış, hakkındaki birçok suçlamayı kabul etmişti.