Cohen’in Ev ve Ofisine Yönelik Baskının Ayrıntıları Kamuoyuyla Paylaşıldı

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller’ın müfettişlerinin 2017 yılının Temmuz ayında mahkeme izni çıkartarak Cohen’in Başkan Trump için çalıştığı dönemdeki elektronik postalarını ve diğer online bilgilerini çok önceden incelediği ortaya çıktı.
Mesajların incelenmesi için izin verilen tarih Cohen’in otel odası ve ofisinin Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından basılmasından dokuz ay öncesine denk geliyor. Bu da Mueller’ın 2017’nin Mayıs ayında soruşturmanın başına geçmesinin hemen ardından Cohen’in peşine düştüğünü gösteriyor.
Müfettişlerin incelediği yazışma ve belgelerin tarihi ise 2015 yılının Haziran ayına kadar geriye gidiyor.
Yaklaşık 900 kadar belge on yıldan uzun süre Başkan Trump’ın mali işlerini düzenleyen Cohen’in soruşturmasıyla ilgili yeni ipuçları gösteriyor.
Belgelerin redakte edilmiş hali Manhattan’daki Bölge Hakimi William Pauley tarafından Pazartesi günü kamuoyuna açıldı.
Cohen, federal müfettişlerle işbirliği yapmaya 2018’de evine ve ofisine FBI tarafından yapılan baskının ardından başlamış, hakkındaki birçok suçlamayı kabul etmişti.
Bunlar arasında Başkan Trump’la ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına sus payı ödemek suretiyle kampanya mali kanunlarını ihlal etmek de var.
Cohen, Aralık ayında üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçunu itiraf etmesinin ardından kamuoyu önünde Trump’a sırt çeviren Cohen geçen ay Temsilciler Meclisi’nin ilgili komisyonu karşısında Trump’ın dolandırıcı ve sahtekar olduğunu söylemişti.
FBI’ın geniş erişim gücünü Cohen’in Apple iCloud hesabına ulaşmak için kullanmış ve bu şekilde iPhone, iPad Mini ve laptop’ıyla lokasyon bilgilerine ulaşmış.
Belgeler müfettişlerin Cohen’e ve firması Essential Consultants’a müşteriler tarafından ödenen paraların siyasi danışmanlık için olduğunu düşünmelerine nelerin neden olduğunu ortaya koyuyor.
Cohen’in aldığı sanılan ödemeler arasında aralarından internet tarafsızlığı da dahil siyasi danışmanlık konuları, AT&T ve Time Warner birleşmesiyle ilgili konular ve vergi reformu da olan AT&T’den aldığı 600 bin dolar ve Rus işadamı Viktor Vekselberg’in yatırım firmasından aldığı 583 bin dolar da var.
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