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  4. 'Çok acemiyim' yazısıyla İstanbul trafiğine çıkan şoför kaza yaptı

'Çok acemiyim' yazısıyla İstanbul trafiğine çıkan şoför kaza yaptı

19.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de 'Çok acemiyim' yazısı asarak trafiğe çıkan sürücü, kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aracını park etmek isterken park halindeki başka bir otomobile çarpan sürücünün, aracından inerek hasar verdiği otomobili incelediği, ardından sürücü koltuğuna geçerek sokaktan ayrıldığı görüldü. Otomobilinin arkasına acemi olduğunu yazan sürücü ile ilgili kaza sonrasında araştırma yapıldığında, birçok kez trafikte görüntülendiği ve 1 ay içinde ünlendiği ortaya çıktı.

Sultangazi'de bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı. Sürücülerin görebileceği şekilde otomobilin arka kısmına yazı yapıştıran acemi sürücü, trafikte diğer sürücülerin, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı. Yaklaşık 1 ay boyunca bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, çok kez görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen sürücü kaza yaptı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPINCA PANİK YAPTI

Acemi sürücü geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde ara sokakta geri geri giderek park halindeki bir araca çarptı. Kazanın şokuyla gaza basan sürücü, yolun solunda park halindeki araca da çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

GERİ GERİ İLERLEYEREK SOKAKTAN AYRILDI

Görüntülerde, ara sokakta geri geri giden sürücünün park halindeki araca çarptığı, daha sonra otomobilini ileri aldığı görülüyor. Otomobilden inen sürücünün, bir süre çarptığı araca baktığı, kısa bir süre sonra tekrar otomobiline binerek, geri geri ilerleyerek sokaktan ayrılması kameralara yansıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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