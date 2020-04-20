Çok acı detay! Hastanede ziyaret ettiler, koronavirüse yenik düştüler

İstanbul'da yaşayan Yılmaz T.'nin yaklaşık 30 gün önce koronvirüs testi pozitif çıktı. Yılmaz T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken annesi ve ablası da yaklaşık 25 gün önce İstanbul'a giderek kendisini ziyaret etti.

ANNESİ VE ABLASI DA KURTARILAMADI

Bir süre burada kalan anne ve kızı daha sonra Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki evlerine döndü. Yılmaz T., 15 gün önce hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'a dönen anne Bedia ile kızı Hanım T.'ye kontrol amaçlı test yapıldı. Corona virüsü testlerinin pozitif çıkması sonucu anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bedia ve Hanım T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AKRABALARA DA KARANTİNA

Ailenin Silvan ve Diyarbakır'da bulunan akrabalarının karantinaya alındığı öğrenildi.

(İHA)



