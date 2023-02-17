Çok acı hikaye! Babası gündüz kapıcılık yaptı akşam pet şişe toplayıp sattı... Hacı Uyar hakim olacaktı, atanmayı bekliyordu enkazdan çıkamadı

Baba Ahmet Uyar, oğlunu okutmak için büyük cefa çekti. Gündüz kapıcılık yaptı geceleri de sokaklarda pet şişe toplayıp satıyordu. Tek hayali oğlunun hakim olduğunu görebilmekti, olmadı Menekşe Apartmanı, Uyar ailesine mezar oldu.

BABA AHMET UYAR, GÜNDÜZ KAPICILIK YAPIYOR GECE ŞİŞE TOPLUYORDU...

Adıyaman da depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı iller arasında yer alıyor. Adıyaman'daki Menekşe Apartmanı'nda yaşayan altı kişilik Uyar ailesinin cenazeleri bulundu. Ailenin tamanı deprem felaketinde hayatlarını kaybetti.

6 KİŞİLİK UYAR AİLESİ DEPREMDE YOK OLDU! ACI HİKAYE ORTAYA ÇIKTI

Baba Ahmet Uyar, anne Fatma Uyar; çocukları Hacı Uyar, ikizler Ayşe-Emine Uyar ve ailenin en küçüğü 12 yaşındaki Yusuf Uyar'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Ailenin yakınlarından Müslüm Arık, 'hakimlik' hikayesini duygulanarak anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Hacı Uyar, 28 yaşında bir hakim adayıydı. Adalet için çalışacağım diyordu. Kısmet olmadı, atanmasına günler kala hayatını kaybetti.

'TEK HAYALİ OĞLUNUN HAKİM OLDUĞUNU GÖRMEKTİ...'

Yeni Şafak'ın haberine göre Hacı Uyar, 28 yaşında bir hakim adayıydı. Adalet için çalışacağım diyordu. Kısmet olmadı, atanmasına günler kala hayatını kaybetti. Babası Menekşe Apartmanı'nda kapıcılık yapardı. Durumları iyi değildi. Oğlunu okutmak için geceleri de konteynerlerden pet şişe toplayıp satardı. Tek hayali oğlunun hakim olduğunu görmekti. Göremedi...'



