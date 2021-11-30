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  4. Çok acı olay! 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çok acı olay! 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

30.11.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun düşme nedeni henüz bilinmeyen olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Çok acı olay! 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde, eski hastane caddesinde bulunan 8 katlı apartmanın 5’inci katında ikamet eden Şeyhmus Ç. (6) isimli çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan ağır yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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