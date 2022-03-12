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  4. Çok acı olay! Genç hemşire doğuma sayılı günler kala bebekleriyle hayatını kaybetti

Çok acı olay! Genç hemşire doğuma sayılı günler kala bebekleriyle hayatını kaybetti

12.03.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acı olay Karaman'da yaşandı. Evinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan ve 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Çok acı olay! Genç hemşire doğuma sayılı günler kala bebekleriyle hayatını kaybetti

Karaman'da doğuma 15 gün kala evinde bilinci kapalı halde bulunan ve 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, saat 16.30 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen M.E.K, 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar’ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekini sevk edildi. Genç kadın, ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki ikiz bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Doğumuna 15 gün kaldığı ve tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen genç kadının, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ay da doğum iznine ayrıldığı öğrenildi.

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Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Karaman
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