Çok acı tablo! Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek için yoldalardı... Korkunç kazada ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Menteşe-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Ali K. idaresindeki otomobil, ışıkta bekleyen aynı istikametteki Pınar S'nin kullandığı otomobil ve Hakan K. yönetimindeki otomobile çaptı. İşte feci kazadaki çok acı bilanço ve kahreden detaylar...

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Ali K. ile aynı otomobilde bulunan Sevilay K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ufuk K, Umut Yaren K, Pınar S., Şebnem Y. ve Hakan K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARDAN İKİSİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hayatını kaybeden Ali K. ve Sevilay K. çiftinin çocukları olan, yaralılardan Ufuk K. ile Umut Yaren K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Muğla-Antalya kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu, ulaşım kontrollü sağlandı.

BAYRAM TATİLİNİ YAKINLARIYLA GEÇİRMEK İÇİN YOLDALARDI

Öte yandan, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen Ali ile ev hanımı eşi Sevilay K. ve çocuklarının, bayram tatilini Muğla'nın Ula ilçesinin Kızılyaka Mahallesinde, yakınlarının yanında geçirmek için yolda oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA/AA)

