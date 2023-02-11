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Çok acı… Türkiye’yi ağlatan anlar! Bazıları kefen biçti, bazıları da müjde bekledi

11.02.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin en etkili hissedildiği illerden biri olan Hatay’dan felaketin acı manzarası objektiflere bu şekilde yansıdı. Bazıları enkazdan gelecek müjdeli haberi beklerken, bazıları da kaybettikleri yakınlarına kefen biçiyordu. Bu görüntüler Türkiye’nin hafızalarından yıllarca silinmeyecek….

Çok acı… Türkiye’yi ağlatan anlar! Bazıları kefen biçti, bazıları da müjde bekledi

Türkiye günlerdir yaşadığı deprem felaketine ağlarken çok çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor. Kimi enkaz altından gelecek müjdeli haberi bekledi, kimisi ise cenazelerine kefen biçti.

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Depremin en etkili hissedildiği illerden biri olan Hatay’da felaketin acı manzarası objektiflere bu şekilde yansıdı. Bazıları enkazdan gelecek müjdeli haberi beklerken, bazıları da kaybettikleri yakınlarına kefen biçiyor.

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Odabaşı Mahallesi’nde yerle bir olan yüzlerce binanın arasında kalan boş alanda bekleyen çok sayıda kişi, gece gündüz enkaz yığınına dönen evlerinin önünden ayrılmıyor. Arama kurtarma ekiplerince bir yandan enkazlar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da beton ve kum yığınına dönen binalar önünde toplanan kalabalık gelecek müjdeli haberi bekliyor.

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Bu arada hayatın bir şekilde devam ettiği deprem bölgesinde kimileri dinlenirken, yakınlarının cenazesini alanlar ise yanı başlarında tuttukları cenazelerine kefen biçiyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay kefen

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