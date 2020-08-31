Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..

Temel beyin fonksiyonlarından iskelet ve kas gelişimine kadar her alanda beslenmenin önemi yadsınamayacak derecede fazla. Çocuklar söz konusu olduğunda beslenme düzenine özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, çocuğunuzun mutlaka tüketmesi gereken besin maddeleri neler? Beslenme düzeni bir çocuk için neden bu kadar önemli?

BESLENME DÜZENİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çocuğunuza sağlıklı ve dengeli öğünler sunarak, onun büyüme ve gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek, bir çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral ve proteinleri almasını sağlar. Çocuklar, bazı besin gruplarından her gün mutlaka almalılar: