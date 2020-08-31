Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..

Temel beyin fonksiyonlarından iskelet ve kas gelişimine kadar her alanda beslenmenin önemi yadsınamayacak derecede fazla. Çocuklar söz konusu olduğunda beslenme düzenine özellikle dikkat edilmesi gerekir. Peki, çocuğunuzun mutlaka tüketmesi gereken besin maddeleri neler? Beslenme düzeni bir çocuk için neden bu kadar önemli?
BESLENME DÜZENİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Çocuğunuza sağlıklı ve dengeli öğünler sunarak, onun büyüme ve gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek, bir çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral ve proteinleri almasını sağlar. Çocuklar, bazı besin gruplarından her gün mutlaka almalılar:
Kalsiyum: Kemiklerin gelişmesi için gerekli olan besin maddesi. Ağız ve diş sağlığını da en iyi şekilde korur.
Demir: Çocuklarda bilişsel gelişimi ve hücre sağlığını destekler.
D vitamini: Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur, kemik sağlığını korur.
Omega-3: Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.
Protein: Kas gelişimini teşvik eder.
Karbonhidrat: Enerji verir ve vitaminlerin vücutta işlenmesini kolaylaştırır.
ÇOCUKLARIN TÜKETMESİ GEREKEN BESİNLER
Çocukların beslenme düzeninde aşağıdakiler mutlaka yer almalı:
Meyve: Neredeyse tüm meyve türleri sağlık açısından fayda sunar. Rafine şeker içermeyen doğal meyveler, yüksek oranda C ve A vitamini barındırır.
Sebzeler: Çocukları sebze yemeklerine ikna etmek biraz zor olsa, meyve gibi bu besin grubu da önem taşır. B vitamini ve çeşitli mineraller, sebzelerde bol miktarda bulunur.
Protein: Yağsız etlerin yanı sıra, yumurta, fındık, fasulye gibi yiyecekler de yüksek oranda protein içerir.
Süt ve süt ürünleri: Peynir ve süt, kemik gelişimine ek olarak diş sağlığı için de gerekli. Çocuğunuzun, mümkün olduğunca az yağlı ya da soya bazlı süt ürünlerini tüketmesini sağlamalısınız.
Tahıllar: Rafine tahıllar yerine tam tahılları seçmelisiniz. Yulaf, karabuğday ve kinoa gibi tahıllar, çocukların bağırsak sağlığını korur.
ÇOCUKLARIN BESLENME DÜZENİNDE OLMAMASI GEREKEN YİYECEKLER
Çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atan bazı yiyecekler var. Bunlar:
Rafine şeker: Meyvede doğal olarak bulunan şeker, tamamen zararsız. Tatlı, çikolata ve ambalajlı şeker gibi ürünler aşırı tüketildiği zaman diyabet ve obeziteye neden olabilir.
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