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Çok ama çok acı! Ankara'da 3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Soğuktan donmuş, can çekişmiş

29.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meydana gelen acı olayda 21 yaşındaki Şevval Abanoz evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Eşi ifadesi için polis merkezine götürülürken aile, kızının yeni evlendiği eşini suçladı. Şevval Abanoz'un teyzesi, ''Kendisi mi atladı, eşi mi attı hiçbir bilgimiz yok. 1,5 saat kalmış ve soğuktan donmuş. Orada can çekiştiği söyleniyor. O kadar acı" şeklinde konuştu.

Çok ama çok acı! Ankara'da 3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Soğuktan donmuş, can çekişmiş

Olay, dün gece Şehitlik Mahallesi'ndeki atıl kalan eski hastane binasında meydana geldi. Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Abanoz'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Şevval Abanoz'un eşi Samet Abanoz, soruşturma kapsamında polis merkezine götürüldü. Samet Abanoz'un, ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

''ARALARINDA TARTIŞMA OLUYORDU, NİŞANLIYKEN DE KÜFREDİYORDU''

Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Anne Gamze Kutlu, kızının yeni evlendiği eşini suçlayarak, otopsi raporunu beklediklerini söyledi. Kutlu, "Benim kızım 21 yaşında yeni evliydi. Daha elinin kınası üstündeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, buradan kefeniyle mi götüreceğim? Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Kızımın hakkını istiyorum. Adalet istiyorum. Telefonları kapatmak neyin nesi? Çocuğumun hakkını savunacağım. 21 yaşında bakmaya doyamazsınız, gül gibi kızımı verdim. Böyle mi olacaktı? Madem çocuğun psikopattı, evlendirmeseydin. Kadın hakları, insan hakları her yere başvuracağım. Ben bu acıyı nasıl yaşayacağım, nasıl taşıyacağım? Düştüğü yerde can çekişmiş, donarak ölmüş. Ben saçının teline kıyamıyordum, 'ay parçam' diye kayıtlıydı. Ay parçası gibiydi yüzü. Nişanlıyken de küfrediyordu. Bizzat kulağımla duydum. Aralarında tartışma ara sıra oluyordu" dedi.

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''KENDİSİ Mİ ATLADI, EŞİ Mİ ATTI BİLGİMİZ YOK''

Baba Uğur Kutlu ise "Oradan atladı mı, atıldı mı; bilemiyoruz, orası bize karanlık. Eski hastanenin morg tarafından atladığını söylediler. Komşuların beyanını biliyoruz. Kayınvalidesinin evine gittik, kimse açmadı. Komşularına sorduk, 'Onlar gitti' dediler. Vurulma var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Dün için birlikte plan yaptıklarını, yemeğe, sinemaya gideceklerini söylediler. Ziyaretlerine gitmeyi düşündük. Sonra planları olduğunu söyleyince de 'Yeni evliler, rahatsız etmeyelim' dedik. Neticelenene kadar peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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''SOĞUKTAN DONMUŞ, CAN ÇEKİŞMİŞ''

Teyze Derya Abar ise Şevval Abanoz'un evden çıkmadan önce eşiyle tartışma yaşadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Eşinin biraz asabi tavırları vardı. Daha sonrasında evden onun attığını söylüyorlar. Kendisi mi atladı, eşi mi attı; hiçbir bilgimiz yok. 1,5 saat kalmış ve soğuktan donmuş. Orada can çekiştiği söyleniyor. O kadar acı" dedi.

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(DHA)

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