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  4. Çok ama çok acı! Düğününün yapılacağı salonda şehidin mevlidi okundu

Çok ama çok acı! Düğününün yapılacağı salonda şehidin mevlidi okundu

13.07.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, şehit düştü. Yıldırım'ın bugün düğünü için planladığı salonda ise mevlidi okutuldu. Eşinin ardından ağıt yakan Duriye Yıldırım, ''Buraya ayaklarım gelmedi Ömer. Biz burada beraber oturacaktık. Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim. Gel Ömer, bak neler yapmışlar. Sen böyle istemedin, ben de böyle istemedim. Bizim başka hayallerimiz vardı. Vatan sağ olsun'' dedi.

Çok ama çok acı! Düğününün yapılacağı salonda şehidin mevlidi okundu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) bugün düğünü için planladığı salonda mevlit okutuldu. Bir süre önce Duriye Yıldırım ile nikah kıyan ve Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz'da düğün yapmayı planlayan Yıldırım, merkeze bağlı Gazi köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin düğün hazırlıkları döneminde tutulan düğün salonunda bugün kendisi için mevlit okutuldu. Mevlide İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Erbatur, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, şehidin ailesi, nikahlı eşi Duriye Yıldırım ve Gazi köyü sakinleri katıldı.

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'BEN BURAYA BEYAZLAR İÇERİSİNDE GELECEKTİM'

Mevlide katılan şehidin eşi Duriye Yıldırım, salona girerken gözyaşlarına boğuldu. Mevlide katılan yakınları ve köy halkı da gözyaşlarını tutamadı. Salonda okutulan mevlit sırasında şehit Ömer Yıldırım'ın fotoğraf ve görüntüleri perdeye yansıtıldı. Şehidin eşi Duriye Yıldırım fotoğraflara bakarak, "Buraya ayaklarım gelmedi Ömer. Biz burada beraber oturacaktık. Ben buraya beyazlar içerisinde gelecektim. Gel Ömer, bak neler yapmışlar. Sen böyle istemedin, ben de böyle istemedim. Bizim başka hayallerimiz vardı. Olsun, vatan sağ olsun. Ben sana doyamadım Ömer" diyerek gözyaşı döktü. Yapılan duanın ardından mevlit programı sona erdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Sivas
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