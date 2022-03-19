HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çok ama çok acı! Mardin'deki kazada 4 kişi hayatını kaybetti... Zeliha'nın yarın düğünü vardı

Çok ama çok acı! Mardin'deki kazada 4 kişi hayatını kaybetti... Zeliha'nın yarın düğünü vardı

19.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de, 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerden biri olan 32 yaşındaki Zeliha Balamur'un nişanlı olduğu yarın da düğününün olacağı öğrenildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Mardin'de meydana kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza yerinde yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

Screenshot_35

YARIN DÜĞÜNÜ VARDI

Öte yandan hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi.

Screenshot_33

Screenshot_34

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi
"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdiRusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu!

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandı

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Motorine dev zam: Tam 1,96 kuruş...

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Son seçim anketinde Sarıgül sürprizi! İYİ Parti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.