'Çok ateşli' olduğu için TikTok hesabı kapatılan Anna Paul Instagram’da göğüslerini açtı

Avustralyalı model ve OnlyFans yıldızı Anna Paul, kendisi gibi internet fenomeni olan arkadaşı Mikaela Testa'nın doğum gününü kutlamak için riskli bir kıyafet giydi.

Modelin giydiği boyundan bağcıklı göğüslerini ortaya çıkaran üst kısmı ayrı, kısa ve dar mini eteği ayrı şaşırttı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

ANNA PAUL TİKTOK TARAFINDAN YASAKLANDI

Anna Paul, 1,2 milyon takipçisi olan ilk hesabı “kalıcı olarak yasaklandıktan” sonra bu ay ikinci bir TikTok hesabı açmak zorunda kaldı.

OnlyFans yıldızı Anna Paul, TikTok’tan kalıcı olarak yasaklandıktan sonra hayranlarını sosyal medya platformundaki hesabını geri almak için yardımcı olmaya çağırdı. Paul, sesini duyurmak için yeni bir TikTok hesabı açarak videolar yayınlıyor.

