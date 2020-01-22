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Çok bekledik ama değdi: WhatsApp’a karanlık mod geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır geldi gelecek bak geliyor denilen karanlık mod/koyu mod özelliğine kavuştu. WhatsApp, WhatsApp Android Beta uygulamasına ‘’Koyu Tema’’ seçeneğini ekledi. Peki WhatsApp karanlık mod nasıl açılır?

Çok bekledik ama değdi: WhatsApp’a karanlık mod geldi!

WhatsApp karanlık mod o kadar zamandır gündemde ki ilk dillendirildiği anı unuttuk desek yalan söylemeyiz. Uzun zamandır gerek şirket içinden gelen, gerek ise sızdırılan bilgilerde ‘’ha geliyor, ha geldi, abicim vallahi yolda’’ denilerek sürekli gündemde tutulan WhatsApp’ın karanlık modu, takvimler 22 Ocak 2020’yi yani bugünü gösterdiğinde resmen WhatsApp’a eklendi.

WHATSAPP KARANLIK MOD SEÇENEĞİNE KAVUŞTU

WhatsApp’ın karanlık mod özelliği Instagram ile hayli benzerlikler taşıyor. Tamamen siyah bir arka planının hakim olduğu modda, farklı seçenekler de yer alıyor. Mesela, karanlık modun seçimi akıllı telefonun pil tasarrufu moduna bırakılabiliyor ve telefon pil tasarruf moduna geçince WhatsApp’ta karanlık moda geçiyor.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

WhatsApp karanlık mod seçeneği WhatsApp’ın 2.20.13 numaralı Android beta sürümünde yer alıyor. WhatsApp karanlık modu etkinleştirmek için ise WhatsApp>Ayarlar>Sohbetler>Tema sıralamasından koyu’yu seçmek yeterli oluyor. Böylece, tüm WhatsApp uygulaması siyah ağırlıklı bir temaya geçiyor. Böylece, AMOLED ekran kullanan bir akıllı telefonunuz varsa hem hoş bir görsellik sunuyor, hem de ciddi pil tasarrufu sağlanıyor.

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iOS kullanıcıları da duruma hiç üzülmesin. Zira, WhatsApp karanlık modunun önümüzdeki WhatsApp kararlı güncellemesi ile tüm WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamalarına eklenmesi bekleniyor. O güne kadar, maalesef ki WhatsApp’ın tek seçenekli beyaz temasını kullanmaya devam.

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