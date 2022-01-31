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Çok beklenen iPhone da geliyor! Analist, bu yıl çıkacak yeni Apple ürünlerini sıraladı

31.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın bu yıl tanıtılacak ürünleri merakla beklenirken, ünlü analist Mark Gurman bu yılki yeni Apple ürünlerine yönelik beklentilerini paylaştı. Gurman'a göre, çok beklenen 3. nesil iPhone SE de yolda. Ancak daha fazlası da var.

Çok beklenen iPhone da geliyor! Analist, bu yıl çıkacak yeni Apple ürünlerini sıraladı

Apple, 2022 yılının ilk ayında etkinlik gerçekleştirmedi. Ancak bu teknoloji devinin 2022 yılının ilerleyen günlerinde bir etkinlik düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Şirketin bu yıl dört yeni iPhone için gerçekleştireceği bir iPhone etkinliği başta olmak üzere pek çok etkinlik düzenleyeceği öne sürülüyor. Peki Apple bu yıl neler tanıtacak?

YENİ iPHONE SE VE FAZLASI GELİYOR

Mark Gurman, son bülteninde Apple'ın bu yılki yeni ürünlerine ilişkin beklentilerini paylaştı. Gurman, Apple'ın bu baharda 5G destekli ve daha hızlı bir işlemciye sahip üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya sürmeyi planladığını dile getirdi. Kaynak ayrıca, yeni bir iPad Air ve Apple Silicon tabanlı en az bir yeni Mac beklentisini de belirtti.

iPhone SE

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Bu ürünlerin Mart veya Nisan ayında gerçekleşecek bir Apple etkinliğinde sahne alması muhtemel. Gurman, "Kesin lansman tarihini bilmek için henüz çok erken, ancak bu etkinliğin 2022'deki birçok etkinlikten biri olmasını bekliyoruz" dedi ve iPhone 14 ve Apple Watch Series 8'in yılın ilerleyen zamanlarında geleceğini paylaştı.

HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAKLAR?

Bu noktada yeni iPhone SE'nin, mevcut modelle aynı dış tasarıma sahip olmasının beklendiğini belirtelim. Yani yeni modelin Touch ID destekli bir ana tuşa sahip olması ve 4.7 inçlik bir ekran ile desteklenmesi bekleniyor. iPad tarafında ise yeni iPad mini ile benzer özelliklere sahip beşinci nesil iPad Air beklentisi mevcut. Ayrıca "M1 Pro ve M1 Max yongaları ile desteklenen daha büyük bir Mac de gelebilir" deniliyor. AirPods Pro için ise "büyük bir güncelleme" planlandığı aktarılıyor.

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airpods akıllı telefon Apple
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