Çok beklenen iPhone için plan yinelendi! Apple, 8 Mart'a randevu verebilir

Apple'ın yeni iPhone SE modeli 3. nesil iPhone SE (iPhone SE 3) için son olarak mart nisan aylarında bir etkinlik düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti. Etkinlikte yeni iPad Air modelinin de tanıtılacağından söz edilmişti. Daha sonra ise Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin yeni iPhone SE modeli iPhone SE 3'ün tanıtımını mart ayında gerçekleştirmeyi planladığını öne sürmüş, 8 Mart tarihini vermişti.

APPLE'IN iPHONE SE 3 PLANINI TEKRARLADI

Mark Gurman yeni bülteninde, önceki iddialarını yineledi. Kaynak, tekrar Apple'ın her ikisi de A15 çipe ve 5G desteğine sahip olması beklenen yeni iPhone SE ve iPad Air modellerini tanıtmak için 8 Mart Salı günü sanal bir etkinlik düzenlemeyi planladığı öne sürdü. Yani Apple, yeni lansmanı için 8 Mart gününe randevu verebilir.

İŞTE SÖZ EDİLEN O APPLE ÜRÜNÜ

Kaynağa göre Apple, bu baharda en az bir yeni Mac modeli piyasaya sürecek. Ancak bu Mac modelinin olası 8 Mart etkinliğinde tanıtılıp tanıtılmayacağı şimdilik belirsiz.

Bu yeni Mac modelinin, yeniden tasarlanmış MacBook Pro modellerinde bulunan M1 Pro ve M1 Max yongaları ile desteklenen üst düzey kullanıcılara hitap eden bir Mac mini olabileceği konuşuluyor. Apple'ın üst düzey bir Mac mini modeli tanıtması uzun bir süredir bekleniyordu.

