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Çok benziyor: Diğer hastalıklarla karıştırmayın! Maymun çiçeği belirtileri

31.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği hastalığı tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ciltte görülen belirtilerle anlaşılan maymun çiçeğinin belirtileri diğer cilt hastalıklarıyla karıştırılabiliyor. Maymun çiçeği hastalığı belirtilerini bilmek ve bu konuda bilinçli olmak hastalığın gidişatını oldukça etkiliyor.

Çok benziyor: Diğer hastalıklarla karıştırmayın! Maymun çiçeği belirtileri

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren Maymun Çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirmişti. 75 ülkeden fazla ülkede görülen maymun çiçeği vakaları tüm dünyayı tedirgin ediyor. Maymun çiçeği belirtileri diğer cilt hastalıklarıyla sıklıkla karıştırılıyor. Sun’da yer alan haberde Cilt ve saç uzmanı Sam Cinkir şunları söyledi: “Maymun çiçeği, diğer yaygın hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabilecek birçok semptom taşır, bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğinin farkında olmak önemlidir. "

SERT KABARCIKLAR

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Maymun çiçeği belirtileri genellikle sivilceye benzer. Sam, "Sivilceye yatkın değilseniz, o zaman yüzünüzdeki bazı ani lekeler maymun çiçeğine maruz kalmış olduğunuzdan korkmanıza neden olabilir" dedi. Dr Rabi, " Maymun çiçeği kabarcıkları yumuşak, irinle dolu bir kabarcık gibi görünüyorlar, ancak dokunuş için çok daha sağlamlar" dedi.

BAĞIMSIZ OLARAK DAĞILMIŞ GÖRÜNÜRLER

Maymun çiçeği döküntüleri uçuk ve su çiçeği gibi görünebilir. Ancak maymun çiçeği döküntüsünün aralığı vücutta diğer virüslere göre farklı görünür. Dr Rabi, "Çoğu maymun çiçeği vakası, lezyonların kümeler halinde gruplandırılmasının yanı sıra bağımsız olarak dağılmış lezyonları gösterir." Dedi.

ÇIKTIĞI YERLERE DİKKAT

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Sam, ağız ve genital bölge de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde Maymun çiçeği lekelerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Sam, "Maymun çiçeği döküntüsünün genital bölgede ve anüs çevresinde de yaygın olarak görülmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla kolayca karıştırılabileceği anlamına gelir " dedi. Dr Rabi şunları ekledi: "Maymun çiçeği döküntüsü, genital herpes, su çiçeği ve zona gibi yaygın döküntülere görünüşte benzer görünebilir , ancak çoğu maymun çiçeği vakası cinsel organlar, yüz, kollar, eller ve perianal bölgede başlar."

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ

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Maymun Çiçeği klinik olarak, ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona neden olabilir. Genellikle 2-4 hafta süren semptomları vardır.

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