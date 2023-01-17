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  4. 'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

17.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde boxerlı paylaşımıyla dikkat çeken Ebru Polat, bu defa beyaz büstiyeriyle poz verdi. 'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat, solaryuma girdi.

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

Cüretkar pozlarıyla bakana bir daha baktıran Ebru Polat, şimdi de göğüs dekolteli solaryum pozunu paylaştı.

'Çok beyazlaşmışım' diyen Ebru Polat iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Polat, iddialı paylaşımına ''Çok beyazlamışım yahu biraz bronzlaşalım'' notunu düştü.

Ebru polat, geçtiğimiz günlerde ''Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'' diyerek boxerli pozlarını da paylaşmıştı.

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bıraktı.

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

Ebru Polat, kendi adıyla kurduğu güzellik merkezlerinden de büyük kazançlar elde ediyor.

'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı


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Ebru Polat dekolte

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