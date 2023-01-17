'Çok beyazlamışım' diyen Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

Cüretkar pozlarıyla bakana bir daha baktıran Ebru Polat, şimdi de göğüs dekolteli solaryum pozunu paylaştı.

Polat, iddialı paylaşımına ''Çok beyazlamışım yahu biraz bronzlaşalım'' notunu düştü.

Ebru polat, geçtiğimiz günlerde ''Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'' diyerek boxerli pozlarını da paylaşmıştı.

Akdeniz Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Ebru Polat, şarkıcılığa soyununca avukatlığı bıraktı.

15 yıl sonra avukatlığa dönen Ebru Polat'ın hedefinde hukuk bürosu açmak var.

Ebru Polat, kendi adıyla kurduğu güzellik merkezlerinden de büyük kazançlar elde ediyor.



