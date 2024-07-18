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'Çok büyük bir felaket yaşandı' Sel tüm mahalleyi yıktı geçti! Çok sayıda binada ağır hasar... Araçlar sürüklendi

18.07.2024 09:53
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Erzurum’da yaklaşık bir haftadır etkili olan ve yaşamı zaman zaman felç eden yağışlar Oltu’nun Ayvalı Mahallesi’nde de büyük zarara sebep oldu. Okul binası, sağlık ocağı ve 10 evde ağır hasar oluşurken sel suları park halindeki 10 aracı da sürükledi. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise felaket sonrası yaptığı açıklamada, “Ayvalı Mahallemizde çok büyük bir felaket yaşandı. Uzun zamandır böyle bir yağış görülmemiş." ifadelerini kullandı.

'Çok büyük bir felaket yaşandı' Sel tüm mahalleyi yıktı geçti! Çok sayıda binada ağır hasar... Araçlar sürüklendi

Ayvalı Mahallesi’nde yağış ve sonrasında oluşan sel; okul binası, sağlık ocağı ve 10 evde ağır hasara neden olurken, bir pekmez ocağı da sel sularından etkilendi. Sel suları mahallede park halindeki 10 aracı sürükledi, meyve bahçeleri de zarar gördü. Yağış esnasında Erzurum-Artvin yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

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Felaketin en dramatik anlarından biri ise, Ayvalı Mahallesi’nde görevli bir öğretmen ve eşinin çocuklarıyla birlikte okul binasında mahsur kalmalarıydı. Felaketin ardında Narman Kaymakamı-Oltu Kaymakam Vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan Mahalleye giderek mahallede incelemelerde bulunarak çalışmalara katıldı. Oltu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca Ayvalı Mahallesi’ne iş makineleriyle destek vererek temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Oltu Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, AFAD UMKE ve 112 acil ekipleri ile Kızılay mobil market sabah saatlerine kadar Ayvalı’da vatandaşların yanında oldu. Kızılay gece boyunca çay, bisküvi ve su dağıtımı yaptı.

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“MADDİ ZARARLAR KARŞILANACAK”

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise felaket sonrası yaptığı açıklamada, “Ayvalı Mahallemizde çok büyük bir felaket yaşandı. Uzun zamandır böyle bir yağış görülmemiş. Gelen sel suları bütün kanalları taş ve kumla doldurdu. Şu an birçok evimizde, okulumuzda, sağlık ocağımızda ve birçok aracımızda hasar oluştu. Çok şükür can kaybımız yok, buna şükrediyoruz. DSİ Bölge Müdürümüzle görüştük. Oltu Belediyemizin iş makineleri, komşu belediyelerimizden aldığımız iş makinası desteği ile dolan kanallarımızı boşaltacağız. İnşallah suyun akışına yön vereceğiz. Tedbir amaçlı dere yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımızı Oltu’da misafir edeceğiz ya da komşularına göndereceğiz. Allah daha büyük afetlerden korusun. Devletimiz burada, biz buradayız. Şükürler olsun can kaybımız yok. Maddi zararlarının en kısa sürede telafi edileceğini ve gerekli tüm yardımın sağlanacağını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

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“KURUMLAR BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yunus Ay ise, “Şiddetli yağan yağmur sonrası mahallemizde bulunan okul, okul lojmanı, sağlık ocağı, evler, arabalar, yollar, bahçeler her taraf çamurla doldu. Yağış sonrası AFAD, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Oltu ve komşu belediyeler, Kızılay hepsi buraya geldi. gece boyu çalışmalarına devam ediyorlar. Kaymakamımız burada. Oltu Belediye Başkanımız burada. Onlar da bize her türlü zararımızın karşılanacağını söylediler. Allah’a şükür can kaybımız yok. Mal kaybımızı da devletimiz karşılayacaklarını söylediler. Biz de onların hepsine teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

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AW249127_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Erzurum
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