"Çok büyük firmalarla rekabet ediyoruz"

İZMİR (AA) - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor. Artık fiyat, kalite, performans ve teknoloji olarak da rekabet edebiliyoruz." dedi.

Atalay, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) düzenlenen HAVELSAN 1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi'nde, HAVELSAN'ın, sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacını da karşılayan bir konuma geldiğini söyledi.

Artık bölgesel bir alanda faaliyet gösterdiklerini anımsatan Atalay, "Küresel bir şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. HAVELSAN ürünleri 13 ülkede faaliyet gösteriyor ki bu ürünler uluslararası rekabetle üretilen işler anlamına geliyor. Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor. Artık fiyat, kalite, performans ve teknoloji olarak da rekabet edebiliyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

HAVELSAN'ın uluslararası pazarda tercih edilen ürünlerinin olduğunu dile getiren Atalay, şirketin çok geniş bir iş ekosistemi ağı olduğuna dikkati çekti.