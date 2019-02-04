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"Çok büyük firmalarla rekabet ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:09 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor. Artık fiyat, kalite, performans ve teknoloji olarak da rekabet edebiliyoruz"

İZMİR (AA) - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor. Artık fiyat, kalite, performans ve teknoloji olarak da rekabet edebiliyoruz." dedi.

Atalay, Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) düzenlenen HAVELSAN 1. Tedarikçi İşbirliği Geliştirme Zirvesi'nde, HAVELSAN'ın, sadece Türkiye'nin değil, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyacını da karşılayan bir konuma geldiğini söyledi.

Artık bölgesel bir alanda faaliyet gösterdiklerini anımsatan Atalay, "Küresel bir şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. HAVELSAN ürünleri 13 ülkede faaliyet gösteriyor ki bu ürünler uluslararası rekabetle üretilen işler anlamına geliyor. Şirketimiz, cirosu ve çalışan sayısı bakımından çok daha büyük firmalarla rekabet ediyor. Artık fiyat, kalite, performans ve teknoloji olarak da rekabet edebiliyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

HAVELSAN'ın uluslararası pazarda tercih edilen ürünlerinin olduğunu dile getiren Atalay, şirketin çok geniş bir iş ekosistemi ağı olduğuna dikkati çekti.

- "Gerçek bağımsızlığın başladığı nokta burası"

Savunma sanayisinin dünyada çok özel bir alan olduğunu aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Belli yüksek teknolojilerin üretildiği ve geliştirildiği bir alan. Hemen hemen dışa bağımlılığı sıfır olan bir şirket olarak, dış izinlere tabi olmadan ürün ve çözümlerimizi geliştiriyoruz. Kendi faaliyet alanımızda ihracat yaparken ve ürünlerimizi ülkemize sunarken başkasında izin almaksızın bütün ürün ve çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçek bağımsızlığın başladığı nokta burası. Almanlar, bundan 20 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlediğinde kamyonlarını bile kullanmamıza izin vermiyordu. Bugün sınır ötesi operasyon yapıyoruz ve kimseden izin almak gereksinimi hissetmiyoruz. Bu geldiğimiz nokta Türk savunma sanayisinin gücünü gösteriyor."

Atalay, program kapsamında yarın 120 firma ile iş birliği görüşmesi yapacaklarını sözlerine ekledi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol da şirketin uluslararası alanda çok önemli rekabet üstünlüğü yakaladığını söyledi.

Barış zamanında uygun fiyatlarla temin edilen birçok askeri malzemenin savaş sırasında ise temin edilemeyeceğine işaret eden Şenol, "Bu düşünceyle savunma sanayimizin mevcut altyapısını güçlü tutmak, bilgi deneyimlerimizi sürekli güçlendirmek ve artırmak zorunda olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

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