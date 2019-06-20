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"Çok büyük sanatçılar ülkemize gelmek için can atıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay: - "(Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali) Yine 'kumda', 'taşta' ve 'suda' şeklinde güzel etkinliklerimize Bodrumluları bekliyoruz. Çok büyük sanatçılar ülkemize gelmek için can atıyor, bu güzelliklere katılmak istiyor. Gençlerimiz de onlar gelmişken, kendileriyle çalışmalar yapabiliyor" - "16 yılda bin 300 öğrenci, festivalde çalışmalar yaptı. Bazılarına burslar sağladık, bazıları tanıştıkları çok büyük hocalarla yurt dışında da çalışmaya devam etti"

ALİ BALLI - Devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay, "16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali" kapsamında "kumda", "taşta" ve "suda" güzel etkinliklere imza atacaklarını belirterek, "Çok büyük sanatçılar ülkemize gelmek için can atıyor, bu güzelliklere katılmak istiyor. Gençlerimiz de onlar gelmişken, kendileriyle çalışmalar yapabiliyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 Temmuz-6 Eylül'de 16'ncısı düzenlenecek "Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali", yerli ve yabancı tatilcilere müzik ziyafeti sunacak.

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Hollanda, Norveç ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sanatçılar yer alacak.

Gülsin Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 16'ncı yılında farklı ülkelerden çok önemli sanatçıları ağırlayacaklarını söyledi.

Sanatçıların hem konserler vereceğini hem de Gümüşük Festival Akademisi'nde gençlerle çalışmalar yapacağını belirten Onay, "16 yılda bin 300 öğrenci, festivalde çalışmalar yaptı. Bazılarına burslar sağladık, bazıları tanıştıkları çok büyük hocalarla yurt dışında da çalışmaya devam etti." diye konuştu.

- "Festival artık yaz okulu haline geldi"

Festivalde çok güzel konserlerin düzenleneceğini anlatan Onay, şunları kaydetti:

"Aktur Kalesi'nde muhteşem bir manzarada açılış konserimiz olacak. Bu mekanda üç konserimiz daha olacak. Yine 'kumda', 'taşta' ve 'suda' şeklinde güzel etkinliklerimize Bodrumluları bekliyoruz. Bu çalışmalarla özellikle gençlere de yatırım yapmış oluyoruz. Çok büyük sanatçılar ülkemize gelmek için can atıyor, bu güzelliklere katılmak istiyor. Gençlerimiz de onlar gelmişken, kendileriyle çalışmalar yapabiliyor. Bu fırsatı kendi imkanlarıyla sağlayamazlar. ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya gitmek onlar için çok daha yüklü maliyet olur."

Öğrencilerin çok sayıda viyolonsel ve keman sanatçısıyla çalıştığını dile getiren Onay, "Çok mutluyuz. Bu fırsatları onlara sağlayabilmek bizim için çok önemli bir hizmet. Gümüşlük festivali artık yaz okulu haline geldi." ifadelerini kullandı.

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