ALİ BALLI - Devlet sanatçısı, piyanist Gülsin Onay, "16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali" kapsamında "kumda", "taşta" ve "suda" güzel etkinliklere imza atacaklarını belirterek, "Çok büyük sanatçılar ülkemize gelmek için can atıyor, bu güzelliklere katılmak istiyor. Gençlerimiz de onlar gelmişken, kendileriyle çalışmalar yapabiliyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 Temmuz-6 Eylül'de 16'ncısı düzenlenecek "Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali", yerli ve yabancı tatilcilere müzik ziyafeti sunacak.

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Hollanda, Norveç ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sanatçılar yer alacak.

Gülsin Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 16'ncı yılında farklı ülkelerden çok önemli sanatçıları ağırlayacaklarını söyledi.

Sanatçıların hem konserler vereceğini hem de Gümüşük Festival Akademisi'nde gençlerle çalışmalar yapacağını belirten Onay, "16 yılda bin 300 öğrenci, festivalde çalışmalar yaptı. Bazılarına burslar sağladık, bazıları tanıştıkları çok büyük hocalarla yurt dışında da çalışmaya devam etti." diye konuştu.