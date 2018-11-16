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Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere doğru yaklaşırken anket şirketleri de son araştırmalarını yayınlıyor. 24 Haziran seçimlerini bilen Araştırma şirketi ORC Mart 2019 Yerel seçimleri için de çalışmalara başladı.Seçimin kaderini belirleyebilecek büyükşehirler İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları verdi

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Partileri büyük bir seçim telaşı sardı. Mart'ta yapılacak yerel seçimler için en doğru adayı bulmak için partiler uzun zamandır çalışmalar yürütüyor. Aday isimleri yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlede durumun ne olacağını herkes merak ediyor. Siyasi partilerde hal böyleyken araştırma şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

24 Haziran seçimlerini bilen Araştırma şirketi ORC Mart 2019 Yerel seçimleri için de çalışmalara başladı. Seçimin kaderini belirleyebilecek büyükşehirler İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları yayınlandı. ORC'nin Mart 2019 yerel seçimlerinin nabzını tutumak için yaptığı araştırma 01 - 09 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 Büyükşehir’de yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

Anket sonucuna göre İstanbul’da AK Parti’nin oyları yüzde 35,1 görünürken, CHP yüzde 26,7, MHP yüzde 9,8, HDP yüzde 5,6, İYİ Parti ise yüze 2,8 oranında oy alıyor. Adaylara bağlı oy vereceğiz diyenlerin oranı ise yüzde 18,1 oranında değişiyor.

İşte İstanbul, İzmir, Adana, Denizli ve Bursa’da yapılan anket sonuçları...

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
akp çok rahat alır her yeri eeee kucakta gezmeyi seviyor bu millet
bu millet akıllamaz. ne kadar rezil edersen o kadar teşekkür eder bu millet.
oyu atan da değil bence sayanda iş bitiyor
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