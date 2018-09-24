KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, eczanelerdeki ithal ilaçlarla ilgili, "Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz bununla ilgili çalışmayı yapıyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir onları da en kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum." dedi.
Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, 28 yıl boyunca Kayseri'de yaşadığını ve Kayseri'den ayrılmasına rağmen kentle gönül bağının devam ettiğini söyledi.
Kayseri'nin, yatırımlarla sağlık şehri haline geldiğini vurgulayan Güven, yeni yapılan Kayseri Şehir Hastanesinin yaklaşık yüzde 90'a yakın doluluğa sahip olduğunu kaydetti.
Sağlık hizmetini şehrin geneline yansıtmaya çalıştıklarını belirten Güven, "Şehrin her yerinde insanların kolaylıkla ulaşabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Kayseri bizim için çok önemli bir şehir. Erciyes Üniversitesi de 10 Araştırma Üniversitesinden bir oldu." dedi.
Bir gazetecinin eczanelerdeki ithal ilaç konusundaki şikayetlerle ilgili sorusu üzerine Güven, "Bu konu ile ilgili çalışıyoruz. Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz bununla ilgili çalışmayı yapıyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir onları da en kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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