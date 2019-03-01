"Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını FBI bize söyledi"

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(FETÖ üyelerinin ABD'den iadesi) Her ne kadar iade konusunda henüz bizi tatmin eden bir adım olmasa da Amerika içindeki faaliyetlerine yönelik FBI soruşturması ciddi şekilde derinleştiriliyor, genişletiliyor. Çok ciddi bulgulara ulaştıklarını da FBI bizzat bize söyledi." dedi.

Eskişehir'in yerel televizyonu Kanal 26'da programa katılan Çavuşoğlu, "Türki cumhuriyetlerdeki FETÖ yandaşlarının Türkiye'ye iadesi konusunda son gelişmeler nedir" sorusu üzerine, söz konusu ülkelerle birçok alanın dışında güvenlik alanında ve terörle mücadele konusunda da iş birliğinin geliştiğini belirtti.

Terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye'de yapılanmadığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok şehrinde... Türk dünyasına ve Orta Asya'daki kardeş ülkelere de özellikle yuvalandı ki buraları bir hedef olarak kendisine seçti. Maalesef bazı ülkelerin kurumlarına da sızmış. O ülkelerdeki yapılanmasını da bertaraf etmek için çalışıyoruz. Kırgızistan'da dün mahkemenin verdiği karar esasen çok anlamlıdır, FETÖ'ye yönelik. İlk defa bir mahkeme kaybettiler Kırgızistan'da. Pakistan'da Yüksek Mahkeme terör örgütü olarak ilan etti ve kararını verdi FETÖ ve okullarıyla ilgili. FETÖ'nün başvurusunu da reddetti. Artık Türk dünyasında da bu iş birliğimizi daha da artıyoruz. Her ülkede istediğimiz düzeyde değiliz ama gerek istihbaratımız, güvenlik birimlerimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız her görüşmede bunu gündeme getiriyor. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu sadece bizim için değil, o ülkelerin istikrara ve güvenliği bakımından da önemlidir. Çünkü her ülkede hedef aynı. Devlet kurumların girerek, sızarak o ülkede yönetimleri kontrol altında tutmaya çalışmaktır."